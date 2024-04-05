شورای امنیت حمله تروریستی جیش العدل را محکوم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل، نوشت: مکاتبه حاضر متعاقب حمله تروریستی مذموم و بزدلانه اخیر در خاک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. این حمله هولناک تنها دو روز پس از حمله تروریستی مذموم و نفرت انگیز رژیم اسرائیل به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در پایتخت جمهوری عربی سوریه رخ داد.

سفیر ایران در سازمان ملل، تصریح کرد: گروهک تروریستی جیش العدل که تحت حمایت بیگانگان است، در ساعات پایانی روز چهارشنبه ۳ آوریل ۲۰۲۴، مجموعه‌ای از حملات تروریستی هماهنگ را در شهرهای چابهار و راسک واقع در استان سیستان و بلوچستان انجام داد. مهاجمان در راستای برهم زدن صلح و ثبات، پنج مکان عمومی مهم، پایگاه‌های نظامی و مراکز کنترل امنیتی را هدف قرار دادند و تعداد زیادی غیرنظامی را به گروگان گرفتند.

ایروانی تاکید کرد: اما با وجود انگیزه شوم آنها، واکنش سریع و شجاعانه نیروهای امنیتی و انتظامی ایران، تلاش آنها برای به دست گرفتن کنترل مراکز نظامی و امنیتی در چابهار و راسک را ناکام گذاشت. در جریان عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، تمامی گروگان‌ها با موفقیت آزاد شدند.

سفیر ایران در سازمان ملل، اضافه کرد: متأسفانه، این اقدامات تروریستی نفرت انگیز جان ۱۰ افسر پلیس و پرسنل امنیتی شجاع را گرفت که خود را در راه دفاع از ملت ما فدا کردند. چند نفر دیگر در حین انجام وظیفه مجروح شدند. علاوه بر این، ۴۴ غیرنظامی در این حملات زخمی شدند. از این تعداد، ۲۹ نفر تحت درمان قرار گرفته و ترخیص شده‌اند و ۱۵ نفر در بیمارستان چابهار تحت مراقبت‌های پزشکی هستند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این گونه اقدامات منفور و وحشیانه تروریستی را به شدت محکوم و بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای اطمینان از محاکمه و پاسخگو کردن مسئولان آن تاکید می‌کند.

وی افزود: با توجه به ید طولای اقدامات خشونت آمیز و تروریستی گروه تروریستی جیش العدل که تحت حمایت برخی کشورهای خارجی است، علیه غیرنظامیان و کارکنان بیگناه ایرانی، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد که این اقدامات شنیع تروریستی را به شدت محکوم کرده و تدابیر مناسب در راستای تعهدات خود نسبت به مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن که با وحدت قاطعانه و موضع شورای امنیت در بیانیه مطبوعاتی مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳ (SC/۱۵۵۳۴) نشان داده شده است، اتخاذ کند.

ایروانی گفت: جمهوری اسلامی ایران که خود مستقیماً متحمل پیامدهای فاجعه بار تروریسم بوده بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای رهبری مبارزه با این بلای خانمان سوز ثابت قدم است. ما مصمم هستیم که از مردم سرافراز و نجیب ایران محافظت کنیم و امنیت کشورهای همسایه را از خطرات این گروه‌های تروریستی حفظ کنیم.

وی در پایان نامه خود از رئیس شورای امنیت خواست: موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر را به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی ذیل بند ۱۰۹ دستور کار تحت عنوان «اقدامات برای از بین بردن تروریسم بین المللی» ثبت و توزیع کنید.

به گزارش مهر، تعدادی از تروریست‌ها و اشرار مسلح وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه به قصد برهم زدن امنیت و سلب آرامش مردم به طور همزمان به پنج نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی برقرار کننده امنیت در شهرهای چابهار و راسک در سیستان و بلوچستان حمله کردند که با عملیات نیروی زمینی سپاه با مشارکت نیروهای فرماندهی انتظامی تروریست‌ها و اشرار مسلح به هلاکت رسیدند و امنیت و آرامش کامل در مناطق درگیری برقرار شد. ️

در این عملیات ۱۸ نفر از تروریست‌ها و اشرار مسلح مهاجم به هلاکت رسیدند و ۱۰ نفر از نیروهای حافظ امنیت نیز به فیض رفیع شهادت نائل آمده و تعدادی دیگر نیز مجروح شدند. ️