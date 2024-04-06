به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر پاسدار محمد باقری صبح شنبه در آئین تشییع پیکر مطهر سردار شهید محمدرضا زاهدی اظهار کرد: سردار شهید زاهدی پس از ۴۳ سال مجاهدت شبانه روزی سرانجام جان خود را فدای اسلام و آزادی قدس شریف کرد.

وی افزود: امروز در کنار پیکر شهید زاهدی در کنار شهیدان بزرگ اصفهان مانند شهید کاظمی، میثمی، اقارب پرست و ده‌ها و هزاران شهید فرمانده و ۲۴ هزار شهید این استان گردآمده‌ایم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه سردار شهید زاهدی همرزم شهدایی همچون سردار سلیمانی، همدانی، عماد مغنیه و همه شهدای بزرگ آزادی قدس شریف و مقابله با رژیم صهیونیستی بود، اضافه کرد: ملت بزرگ ایران و همه ملل‌های آزاده جهان روز گذشته به برکت عملیات بی نظیر طوفان الاقصی و به برکت خون شهید زاهدی و همرزمانش روز قدس بی نظیری را در تاریخ انقلاب اسلامی و تاریخ جهان خلق کردند تا امریکای ظالم و جنایتکار و صهیونیست ظالم و کودک کش بداند که عمر این رژیم به سر آمده و راه دوری تا نابودی و اضمحلال کامل او باقی نمانده است.

وی ابراز کرد: مروری بر زندگی ننگین ۷۵ ساله رژیم صهیونیستی نشان از دو دوره مشخص است دوره اول دوره فراز و اوج گیری او و دوره دوم دوره افول و زوال او است.

سرلشگر باقری گفت: صهیونیست‌ها و آژانس بین المللی صهیونیستی پس از ۵۰ سال کار و زمینه سازی و به بهانه هشدار مبهم هلوکاست در اروپا سرزمین قدس شریف و قبله اول مسلمانان را غصب کردند و حکومتی ظالم را ایجاد کردند و با کمک‌های آمریکا و حکومت اروپای ریاکار و دروغگو این رژیم قدرت گرفت و در مقابله نظامی ارتش‌های عربی هر کدام بیش از ۶ روز در مقابل آن دوام نیاوردند و اگر انقلاب اسلامی نبود، توطئه و طرح استکبار جهانی برای تغییر جهان اسلام با حضور صهیونیست‌های جنایتکار شکل می‌گرفت.

دوره افول صهیونیست‌ها با انقلاب اسلامی آغاز شد

سرلشگر باقری تاکید کرد: دوره افول صهیونیست‌ها با انقلاب اسلامی آغاز شد، امام راحل یکی از راهبردهای دائمی انقلاب را مقابله با اسرائیل قرار دادند و روز قدس را برای بیان احساسات جامعه اسلامی در مقابل اسرائیل تعیین کردند.

وی با بیان اینکه از زمان نامگذاری روز قدس روال قدرت گیری صهیونیست‌ها تغییر کرد، گفت: در دوره رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی با شکل‌گیری و تشکیل نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به امر این رهبر بزرگوار و دوراندیش روال شکل‌گیری مقاومت اسلامی جان تازه‌ای پیدا کرد و جریان‌های غیر اسلامی و کم توان به مرور به حاشیه رفتند و جریان‌های اصیل اسلامی همچون حزب‌الله در لبنان و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین با قدرت تمام به میدان آمدند و از ۳۰ سال پیش تاکنون روز به روز به این قدرت افزوده شده است.

طوفان الاقصی عملیاتی بی نظیر و بدون نقص بود

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه طوفان الاقصی به عنوان عملیات تعیین کننده در ۱۵ مهر ماه سال گذشته بخش کوچکی از این کوه یخ بزرگ را نمایان کرد، گفت: طوفان الاقصی عملیاتی بی نظیر و بدون نقص توسط حداکثر یک هزار نفر رزمنده و سازمانی که بیش از ۱۵ سال در محاصر کامل در یک باریکه کوچک بودند، در یک عملیات قاطعانه به صهیونیست‌های تا بن دندان مسلح هجوم بردند و بلای بزرگ را به سر او آوردند و شکست ترمیم ناپذیر را به دشمن تحمیل کردند. دشمنی که اساس و بنیان آن بر قدرت نظامی، اطلاعاتی و بر تکیه بر حمایت و پشتیبانی امریکای جنایتکار و بخش بزرگی از اروپا بنا نهاده شده است.

وی با بیان اینکه در عملیات طوفان الاقصی رزمندگان با حداقل تلفات، تلفات چشمگیری به دشمن وارد کردند و اسرایی را گرفتند و به سرزمین خود بازگشتند، سرزمین غزه سرزمین کوچکی در حد ۴۰ کیلومتر در ۱۰ کیلومتر است که ۱۵ سال در محاصره است و هراز چندگاهی مورد حمله قرار می‌گیرد، رهبران مقاومتش ترور می‌شوند و در این شرایط رزمندگان با حفر تونل، ایجاد استحکامات در زیر تونل‌ها صنعت دفاعی ایجاد کردند، نیروهایشان را آموزش دادند، دشمن را زیر نظر گرفتند، طرح حساب‌شده‌ای را تدوین و شجاعانه آن را اجرا کردند.

اسرائیل در باتلاق نبرد غزه فرورفته راهی برای خاتمه جنگ ندارد

سرلشگر باقری با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال سرزمین نیل تا فرات یعنی ۶ کشور فلسطین، مصر، سوریه، لبنان، اردن و عراق بوده است، امروز در طی ۶ ماه گذشته گرفتار نبرد در یک سرزمین کوچک‌تر از یک شهر شده است و در باتلاق نبرد غزه فرورفته و نه راهی برای خاتمه جنگ دارد و نه راهی برای ادامه این جنگ دارد، اضافه کرد: آیا پاسخ عملیات مجاهدان سلاح به دست کشتار زنان و کودکان، حمله به بیمارستان، کشتن بیماران بر روی تخت، منهدم کردن مسجد، مدرسه، خانه و زیرساخت‌های شهری است؟

وی تصریح کرد: اسرائیل چه توجیهی دارد که خودرو و امکان تغذیه مردم غزه را مورد هدف قرار دهد؟ این روش نبرد صهیونیست‌ها است، این نبرد در کنار تمام موارد دیگر حقوق بشزر جعلی را به رخ جهان کشید و معلوم کرد که مدینه فاضله مورد نظر آمریکا چطور سرزمین و حکومتی است؟ می‌گفتند اسرائیل نمونه دموکراسی در خاورمیانه است، این نمونه دموکراسی غربی است. آنهایی که در جهان هنوز نسبت به ماهت واقعی آمریکا و اروپا تردید داشتند در حادثه غزه واقعیات را از نزدیک دیدند و بخش بسیار کوچکی از ظلم و ستمی که به مردم وارد می‌شود را مشاهده کردند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه صهیونیست‌ها علی رغم بمباران شبانه روزی غزه و مردم بی گناه به هیچیک از اهداف خود نرسیدند، ادامه داد: گفتند رزمندگان حماس را نابود می‌کنیم، فرماندهانشان را می کشیم، مهمات، سلاح و فرماندهانشان را در اختیار می‌گیریم و اسرایمان را آزاد می‌کنیم و در سرزمین غزه مستقر می‌شویم که به هیچیک از اهداف خود نرسیدند و رزمندگان حماس و جهاد اعلام می‌کنند که بخش اعظم توان خود را حفظ کرده‌ایم.

وی گفت: دیروز بعد از ۱۸۲ روز راکت و موشک به سرزمین صهیونیست‌ها شلیک کرده‌اند، هنوز تانک می‌زنند، نفر بر می‌زنند، سرباز متجاوز می‌کشند و هنوز این نهضت و جهاد زنده و پویا است و به مبارزه‌اش ادامه می‌دهد.

شکست صهیونیست‌ها قطعی است

سرلشگر باقری افزود: پایان درگیری غزه کاملاً روشن است، از امروز و از ابتدا روشن بوده است، شکست صهیونیست‌ها قطعی است، نه راه پیش دارد و نه راه پس، در بحران فرورفته‌اند که خروج از آن خود بحرانی شده بزرگ‌تر از بحران قبلی.

وی ادامه داد: وضعیت سرزمین صهیونیست‌ها را ببینید مردم هر روز در مقابل دفتر و منزل حاکم جنایتکار جمع شده و فریاد بر سرش می‌کشند، دو دستگی سیاسی بیداد می‌کند و در ارتش صهیونیست‌ها نافرمانی دیده می‌شود، سربازان فرار می‌کنند و کسی حاضر نیست با پول هنگفت هم به سربازی بیاید و بخش زیادی از جوانان از کشور خارج شده‌اند و حاضر به بازگشت نیستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: آنچه اتفاق افتاده بسیار بزرگ است، اقتصاد صهیونیست از بین رفته و دوام آن امکان پذیر نیست. در بیرون نیز با ئوجود حمایت بی شرمانه و صد درصدی آمریکای جنایتکار و اروپای ظالم و ریاکار و دروغگو صهیونیست‌ها پایشان به دادگاه در لاهه باز شده و در شورای امنیت بالاخره آمریکا مجبور شد که وتو نکند و قطعنامه بر علیه اسرائیل صادر شد چرا که در سراسر جهان مردم شبانه روز در خیابان در برابر سفارت اسرائیل و آمریکا تظاهرات دارند و حیثیت و آبرو برای این صهیونیست‌ها و حامی جنایتکارشان باقی نمانده است.

وی با بیان اینکه به برکت خون شهید زاهدی و دیگر شهدای قدس و ایستادگی مردم فلسطین است که شرایط امروز به وجود آمده است، گفت: یک بار کسی از شهادت اقوام و خانواده‌اش و از دست دادن دارایی‌شان گلایه نکرده است و این دمیده شدن روح امام راحل و انقلاب اسلامی در فلسطین و غزه است و آتش بر افروخته شده خاموشی ندارد، نبرد طوفان الاقصی این آتش را ابدی کرده و تا اضمحلال این حکومت ادامه خواهد داشت.

سرلشگر باقری افزود: طرحی که استکبار جهانی برای از هم پاشی جهان اسلام آماده کرده بود و غرب آسیا را برای همیشه در اختیار بگیرد و با مزایا و سرمایه‌های آن حکومت خود را بر جهان دائمی کند، با تلاش این رزمندگان، نیروی قدس و یارانش، مردم فلسطین و لبنان و یاران آن در لبنان، عراق، یمن و سوریه و سایر نقاط جهان اسلام و با حمایت ملت بزرگ ایران این منحنی معکوس شد و روند ضعف و افول این رژیم در پیش گرفته شد.

وی ادامه داد: اگر هر آنچه رژیم صهیونیستی انجام دهد در یک سراشیبی و سقوط در لبه پرتگاه و از روی انفعال انجام داده است، عملیات‌هایی که انجام می‌دهد، تنها کاری است که از دستش بر می‌اید و این نیست که طرح فعال و ابتدایی دفاعی ارزشمند داشته باشد، یک کار کم ارزش و از سر ناچاری و ناتوانی انجام می‌دهد، در این مسیر و در این برهه دست به دیوانگی می‌زند و حمله هوایی و موشکی به یک کنسولگری به عنوان یک مقر دارای مصونیت برابر پیمان‌های بین المللی چه معنایی جز دیوانگی دارد؟ این خودزنی و خودکشی است و اگر ته مانده‌ای از آبرو و حمایت در میان حقوقدانان و سیاستمداران جهانی داشت از بین برد.

خون شهدا عامل سرعت گرفتن افول اسرائیل است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: ما شهیدان و عزیزان بزرگی را از دست داده‌ایم اما برکت خون این شهیدان موجب سرعت گرفتن افول و زوال خواهد شد، آمریکا بیش از همه شریک این جنایت و سایر جنایت‌های صهیونیست‌ها است، چه بپذیرد که در این امر دخالت داشته و چه تکذیب کند، تفاوتی نمی‌کند، مسؤولیت اصلی حادثه دمشق و دیگر جنایات صهیونیست‌ها بر عهده آمریکا است و او باید پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه تکلیف شهدای ما روشن است، گفت: شهدا مؤمنان واقعی بودند، به خداند، پیامبر، دین مبین، آئین پاک و همه اصول دینشان ایمان آوردند و هجرت کردند.

سرلشگر باقری گفت: سردار شهید محمدرضا زاهدی در سه مقطع، ۱۳ سال از عمرش را در حاشیه قدس به سر برد، دوری خانواده، زندگی امنیتی و تعقیب دائم توسط صهیونیست‌ها را تحمل کرد اما ایستاد، این وعده الهی است که شهدا پیروز خواهند شد، در روز شهادت مولایش علی (ع) شهید شد و توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید که این دستاورد بزرگی است.

وی با بیان اینکه اصفهان به عنوان مهد شهادت، شجاعت و ایثار، انقلاب، ایستادگی شهید بزرگ دیگری را تقدیم راه اسلام و انقلاب اسلامی کرد، افزود: این شهید بزرگ و سایر شهیدان این حادثه به خداوند پیوستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه این حقیر افتخار دوستی با شهید زاهدی را از ابتدای دفاع مقدس دارم، گفت: از کجای این حضور بگویم که حقش را ادا کنیم؟ از حضور ۹ ماهه در خط مقدم دارخویین در برابر بعثی‌ها، از فرماندهی در عملیات فرمانده کل قوا بگوئیم که به سختی مجروح شد اما باز هم ایستاد.

وی گفت: در عملیات ثامن الائمه سخت‌ترین منطقه در نهر شادگان فرمانده گردان تک بر بود، خودش سوار تانک شد و با تانک حمله کرد، عراقی‌ها تسلیم شدند و عملیات ثامن الائمه به پیروزی رسید، پس از آن در عملیات طریق القدس کلید این عملیات در شمال بستان و رمل‌های چذابه بود و محوری که شهید زاهدی فرماندهی کرد به عمق ۲۰ کیلومتری دشمن از پشت حمله کرد، توپخانه‌ها را ساقط کرد و عملیات طریق القدس و پیروزی بستان را به ثمر نشاند و بعد از آن عملیات به عملیات در لشگر پیروز و مقدس امام حسین (ع) شانه به شانه شهید ردانی‌پور، شهید خرازی و سایر شهیدان و جانبازان بزرگ وو ایثارگران و رزمندگان ایستاد.

سرلشگر باقری با بیان اینکه سردار شهید زاهدی بعد از دفاع مقدس مسوولیت‌های سنگینی را در سایر یگان‌ها بر عهده گرفت، افزود: فرمانده کل زمینی سپاه، فرمانده نیروی هوایی سپاه و … از جمله سمت‌های این شهید بود و به اندازه‌ای تواضع داشت که حاضر شد زیر دست فرماندهان نیروی قدس به عنوان همرزم و همکار و یاور شهید سلیمانی سه مقطع به جبهه مقاومت برود.

وی با بیان اینکه شهید زاهدی ویژگی‌های استثنایی داشت، فرمانده‌ای خوش اخلاق، متواضع، فراری از دوربین و عکس و تریبون و معروفیت و اهل عبادت خالص بود و هر گاه ۱۰ دقیقه وقت خالی داشت قرآن می‌خواند. او فرمانده‌ای شجاع، توانمند، با تدبیر، استراتژیست بزرگ در دفاع مقدس و پس از آن در جبهه مقاومت بود.

حمله به کنسولگری دمش اقدامی از سر استیصال و انفعال بود

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اقدام رژیم صهیونیستی در خصوص حمله به کنسولگری دمشق اقدامی از سر استیصال و انفعال بود، ادامه داد: این اقدام بدون پاسخ ما باقی نخواهند ماند، رهبر عزیز انقلاب فرمودند دشمن را پشیمان خواهیم کرد و دلاورمردان ما انتقام لازم را خواهند گرفت اما ما از شهید سلیمانی و شهید زاهدی یاد گرفته‌ایم زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم، عملیات به جای خود، به هنگام خود با دقت و تدبیر و طرح لازم و با حداکثر آسیب رسانی دشمن به نحوی که او را از کارش پشیمان کند قطعاً انجام خواهد گرفت.