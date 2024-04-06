به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست حذفی تور آزاد ساحلی آسیا امروز (شنبه ۱۸ فروردین) با هشت دیدار در کشور فیلیپین پیگیری شد. دو تیم ملی والیبال ساحلی ایران با شکست حریفان خود به مرحله یک چهارم نهایی و هشت تیم برتر این رقابت‌ها صعود کردند.

در این مرحله ایران یک (عباس پورعسگری / علیرضا آقاجانی) با شکست دو بر صفر هنگ کنگ (پویلان ونگ / چیوکیئن لاو) با امتیازهای ۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۵ به مرحله بعد صعود کردند. پورعسگری و آقاجانی در دیدار بعدی خود به مصاف استرالیا یک (پائول برنات / جک پیارسِ) می‌روند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (عبدالحامد میرزاعلی / ابوالحسن خاکی زاده) نیز موفق به شکست فیلیپین دو (آلناکران آبدیلان / یوسف پارِجا آن در) شدند به جمع هشت تیم برتر راه یافتند.

میرزاعلی و خاکی‌زاده با امتیازهای ۲۲ بر ۲۰ و ۲۱ بر ۱۵ فیلیپین میزبان را شکست دادند تا در دومین مسابقه مرحله حذفی خود به مصاف تایلند دو (سورین جونگ کالانگ / دون وینیت) بروند.

کشورهای ایران، تایلند و استرالیا با دو تیم، ژاپن و اندونزی با یک تیم در مرحله یک چهارم نهایی تور نووالی حضور دارند.

رحمان رئوفی به عنوان سرمربی، آرش رامسری (مربی) و غلامرضا بحریه (سرپرست) ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین امیر حسین صادقی به عنوان داور در تور والیبال ساحلی آزاد نووالی فیلیپین قضاوت خواهد کرد.