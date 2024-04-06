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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۱۴

برگزاری مراسم روز جهانی قدس در سفارت ایران در نیجریه

برگزاری مراسم روز جهانی قدس در سفارت ایران در نیجریه

مراسم روز جهانی قدس در سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیجریه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم روز جهانی قدس با حضور جمعی از علما، اساتید دانشگاه ها، شخصیت های علمی و فرهنگی، فرهیختگان جامعه نیجریه، رهبران گروه های شیعه، اهل سنت و مسیحی، در روز جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوجا برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر کاردار موقت سفارت، چهار تن از شخصیتهای علمی و مذهبی نیجریه به سخنرانی پیرامون قتل عام فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی و تبیین و روشنگری درباره ظلم و ستم آشکار اشغالگران علیه غزه و جنایت‌های آن رژیم پرداختند.

برگزاری مراسم روز جهانی قدس در سفارت ایران در نیجریه

سخنرانان همچنین به جنایات رژیم صهیونیستی در طول ۷۵ سال اشغال فلسطین پرداخته و آن را مصداق ارتکاب جرایم بین المللی از قبیل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی، نقض حقوق بین الملل، نقض حقوق بشر و دموکراسی دانسته و خواستار پیگرد حقوقی و کیفری جنایتکاران صهیونیست در مجامع بین المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی شدند.

برگزاری مراسم روز جهانی قدس در سفارت ایران در نیجریه

سخنرانان این مراسم همچنین حمله اخیر به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق سوریه را نقض آشکار منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و اصول اساسی مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی دانستند.

برگزاری مراسم روز جهانی قدس در سفارت ایران در نیجریه

ضمنا به همین مناسبت در چندین شهر نیجریه نیز راهپیمایی های گسترده ای علیه جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه در پی سکوت سازمان ها و مجامع بین المللی علیه این جنایت برگزار شد.

کد مطلب 6071110

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