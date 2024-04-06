به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییس‌جمهور کشورمان در ادامه دیدارهای رمضانی خود شامگاه جمعه میزبان جمعی از نمایندگان تشکل‌ها، جنبش‌ها و فعالین دانشجویی بود و در فضای صمیمانه پای صحبت‌ها و بیان دغدغه‌های آن‌ها نشست و در ادامه درباره برخی مسایل مطرح شده توضیحاتی داد.

در این دیدار وزرای علوم و تحقیقات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند و ناظر به حوزه مسئولیت خود به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

رییس‌جمهور در این دیدار ابتدا ضمن قدردانی از حضور حماسه‌ساز و بی‌نظیر مردم به‌ویژه جوانان در راهپیمایی روز جهانی قدس در اقصی نقاط کشور به تشریح مواضع قاطعانه و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در دفاع از آرمان فلسطین و قدس شریف پرداخت و گفت: مسئله فلسطین آن‌چنان‌که از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی از جمله مسایل اصلی نظام مقدس ما بوده است امروز نیز در دولت منطق قوی راهبرد حمایت از آرمان‌ها و حقوق مردم مظلوم فلسطین به ویژه مظلومین غزه با قوت پیگیری شده است.

حجت‌الاسلام رییسی گفت: موضع روشن و قاطع جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله فلسطین راهکار کاملاً منطقی و دموکراتیک مراجعه به آرای عمومی همه فلسطینیان و هر فلسطینی یک رأی است که در همه محافل و نشست‌های بین‌المللی نیز بر آن تاکید شده است.

رییس قوه اجرایی کشور در ادامه برگزاری نشست‌های مختلف از سوی دولتمردان با جامعه دانشجویی کشور را فرصتی مؤثر و مغتنم جهت بهره‌گیری از ایده‌ها، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و حتی نقدهای منصفانه دانشجویان دانست و افزود: بالاترین میزان حضور دولتمردان در دانشگاه‌ها در تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط به دولت سیزدهم است که نشان از اهمیت جایگاه دانشگاه و دانشجو در این دولت دارد.

حجت‌الاسلام رییسی ضمن استقبال از اعلام آمادگی گروه‌های مختلف دانشجویی برای کمک به دولت، افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و محافل دانشجویی به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور در دستور کار دولت است و همانطور که اقدامات دولت در همه بخش‌ها مستند به اسناد علمی و پژوهشی است، دولت نهاد دانشگاه را اتاق فکر و پشتوانه علمی و پژوهشی خود می‌داند.

رییس‌جمهور در ادامه با تاکید بر تلاش و اهتمام ویژه دولت به حفظ و ارتقای روزافزون جایگاه مردمی خود، تصریح کرد: آن‌چنان‌که رهبری معظم انقلاب اسلامی بر مردمی بودن این دولت تاکید داشته‌اند و این فضیلت برای دولت در باور مردم نیز شکل گرفته است. دولت به دنبال تقویت نقش و مشارکت مردم در امور اجرایی کشور در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است.

«تاکید بر نگاه ویژه دولت به تولید علم»، «تشریح اقدامات کم‌سابقه دولت در افزایش تولید انرژی»، «مدیریت مصرف و جبران ناترازی‌ها در این زمینه»، «برنامه‌ریزی برای متناسب‌سازی حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان»، «تلاش برای استمرار روند کاهشی تورم و افزایش تولید»، «کاهش شدید واردات بی‌رویه و غیرضروری در دولت مردمی»، «افزایش چشمگیر جذب نخبگان در دولت از نگاه آمارها» و «شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌های دولت و ابر بدهکاران بانکی» از دیگر نکاتی بود که رییس جمهور ناظر بر صحبت‌های برخی نمایندگان تشکل‌ها و جنبش‌های دانشجویی به آنها اشاره کرد.

رییس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه دولت مردمی هیچ‌گاه رشد و پیشرفت کشور را به بهانه تحریم‌ها، تهدیدها و فشارها متوقف نکرده است، تصریح کرد: امروز با توجه به تلاش دشمن برای ناامیدسازی مردم به ویژه نسل جوان ملاک و معیار وطن دوستی و انقلابی بودن، امیدآفرینی در مقابل یأس‌آفرینی است و ما یقین داریم با اتکا به مردم و جوانان باانگیزه، بااراده و حاضر در صحنه خواهیم توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کنیم.

در ادامه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به سوالات برخی دانشجویان درباره مسایل اقتصادی کشور به اقدامات دولت در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد، شکستن رکورد شانزده ساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌رغم تحریم‌ها، شکستن رکورد ۳۰ ساله و رسیدن به پایین‌ترین نرخ بیکاری، شفاف‌سازی وضعیت ابر بدهکاران بانکی و خارج کردن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از تاریک‌خانه در راستای شعار مبارزه با فساد دولت، حذف امضاهای طلایی با راه‌اندازی سامانه ملی مجوزهای کسب و کار و همچنین شکستن رکورد صادرات غیرنفتی در کشور اشاره کرد.

وزیر راه و شهرسازی نیز طی سخنانی در این جلسه به اقدامات این وزارتخانه در حل مشکل مسکن و جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: در پروژه مسکن مهر که یکی از کلان‌پروژه‌های خوب کشور در حوزه مسکن بوده است ۸ هزار هکتار زمین به این پروژه اختصاص یافته بود این در حالی است که امروز در قالب نهضت ملی مسکن ۵۵ هزار هکتار در حوزه شهری و ۴۰ هزار هکتار در حوزه روستایی، زمین، وارد فرایند ساخت مسکن شده که در طول تاریخ پس از انقلاب اقدامی کم‌سابقه است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به دو میلیون و ۴۹۵ هزار مسکن در حال ساخت، رشد تولید مسکن از منفی ۱۵ و منفی ۱۳ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به مثبت ۴.۸ در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۴۸۸ هزار مسکن روستایی در حال ساخت، واگذاری یک میلیون قطعه زمین روستایی به متقاضیان، راه‌اندازی سامانه خودنویس برای حذف واسطه در قرارداد موجر و مستأجر، ساماندهی مشاورین املاک و همچنین عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمع‌آوری اطلاعات به عنوان بخش دیگری از اقدامات دولت در حوزه مسکن اشاره کرد.

در ابتدای این جلسه نمایندگان تشکل‌ها و جنبش‌های دانشجویی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد، انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها، اتحادیه انجمن دانشجویان مستقل، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، هیأت‌های مذهبی دانشجویی، بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، گروه‌های جهادی دانشجویی، نشریات دانشجویی و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت مردم در جهش تولید، مشکلات حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی، ضرورت تخصص‌گرایی در نظام اجرایی کشور، بهره‌گیری از دیپلماسی علمی با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های علمی- دانشجویی، ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، لزوم اجرای کامل سامانه جامع تجارت با هدف مقابله با قاچاق کالا، اصلاح فرایند جذب اعضای هیأت‌های علمی، استفاده از ظرفیت هیأت‌های مذهبی و دانشجویی در مردمی‌سازی اقتصاد، و همچنین اصلاح رویکردهای فرهنگی در دانشگاه‌ها و مدارس پرداختند.