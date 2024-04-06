چرا بورس سرخ شد و قیمت دلار بالا کشید؟

حبیب آرین کارشناس و فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این که بعد از حملات تروریستی اسرائیل به سرکنسولی ایران در دمشق و شهادت چند تن از فرماندهان و سربازان ایرانی، سطح تنش‌ها در منطقه به سطوح تازه ای وارد شده است، گفت: این تنش بر بازارهای بین المللی نیز اثر گذار بود و در همان لحظات بعد از حملات، نفت برنت به ۸۸ دلار رسید، رشدی که همچنان ادامه داشته است و سطوح ۹۱ دلار را رد کرده است.

آرین اضافه کرد: در ایران و در بازارهای داخلی نیز التهابات حاصل از این تنش‌ها فروکش نکرده و بلافاصله بعد از حمله دلار به ۶۲ هزار دلار صعود کرد و در هنگام نگارش این نوشته، جهش دلار همچنان تداوم داشته و به سطوح ۶۵ هزار تومان نزدیک شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: بعد از این حملات، مقامات ایران از قطعی بودن واکنش به اسرائیل و تنبیه آن خبر دادند. اظهاراتی که تاکنون عملیاتی نشده است. طبیعی است که اظهارنظر درباره پاسخ به اسرائیل، داده میدانی و تخصصی فراتر از شناخت‌های متعارف لازم دارد.

آرین در پایان گفت: اگرچه مشخصاً لازم است که این پاسخ به طور مستقیم از سوی ایران صورت گیرد اما پاسخ سریع و بدون در نظر داشتن ظرایف آن می‌تواند احتمال عواقب ویرانگر را آن هم در خاورمیانه مملو از پیچیدگی افزایش دهد. به هرنحو این واکنش تا به حال صورت نگرفته و این عدم واکنش به خودی خود می‌تواند خطر ریسک دیگری را افزایش دهد. خطر احتمال افزایش حملات اسرائیلی‌ها که بدون پاسخ خواهد ماند.