به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست وبیناری دیپلماسی اقتصادی با استان قزوین، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این استان اظهار کرد: توانمندی‌های موجود در قزوین می‌تواند مبنای شکل‌گیری ارتباط هدفمند با ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های چین و آغاز همکاری‌های مشترک باشد.

وی با استقبال از ظرفیت‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان استان قزوین افزود: در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، گردشگری، سرمایه‌گذاری، فناوری، تجهیزات و ماشین‌آلات زمینه‌های متعددی برای همکاری با چین وجود دارد و با شناسایی دقیق طرف‌های متناظر می‌توان این ظرفیت‌ها را به همکاری‌های عملیاتی تبدیل کرد.

سفیر ایران در چین با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم میان استان‌ها بیان کرد: استان‌های چین از توان اقتصادی بالایی برخوردارند و اگر ظرفیت‌های قزوین به‌صورت هدفمند به استان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی مرتبط در چین معرفی شود، زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات فراهم خواهد شد.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: معرفی ظرفیت‌های استان به طرف‌های متناظر چینی می‌تواند مسیر ارتباط میان مجموعه‌های اقتصادی دو طرف را هموار کند و زمینه را برای پیگیری طرح‌های مشترک در حوزه‌های مختلف فراهم آورد.

وی تأکید کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین آمادگی دارد در زمینه برقراری ارتباط، ایجاد هماهنگی و هدایت مجموعه‌های اقتصادی استان کمک کند تا پیگیری‌های بعدی میان دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی دو طرف انجام شود.

سفیر ایران در چین خاطرنشان کرد: ایجاد این ارتباطات می‌تواند مقدمه‌ای برای اجرای برنامه‌های بزرگ‌تر و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان قزوین و استان‌ها و مجموعه‌های اقتصادی چین باشد.

