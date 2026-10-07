به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی جباری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری محفل انس با قرآن کریم که همزمان با هفته فراجا برگزار شد، اظهار کرد: قرآن کریم راهنمای انسان برای اصلاح رفتار و تنظیم شیوه زندگی است و کسانی که به این کتاب الهی تمسک می‌کنند، به ریسمان الهی چنگ زده‌اند.

وی افزود: انسان برای یافتن مسیر درست زندگی نباید هدایت را در مسیرهایی غیر از قرآن جستجو کند و عمل به آموزه‌های این کتاب آسمانی می‌تواند زمینه اصلاح رفتار و حرکت در مسیر درست را فراهم کند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قزوین با اشاره به جایگاه اهل قرآن خاطرنشان کرد: اهل قرآن کسانی هستند که از گناه و معصیت دوری می‌کنند و آموزه‌های قرآن مانع آنها از ارتکاب گناه می‌شود.

جباری ادامه داد: آیات قرآن با بیان وعده‌ها و هشدارهای الهی، انسان را نسبت به پیامد رفتار خود آگاه می‌کند و همین امر می‌تواند زمینه مراقبت بیشتر از رفتار و گفتار را فراهم کند.

وی بر ضرورت انس بیشتر جامعه با قرآن تأکید کرد و گفت: باید شوق تلاوت قرآن در میان مردم افزایش پیدا کند و صدای تلاوت آیات الهی در جامعه شنیده شود؛ چراکه انس با قرآن می‌تواند انسان را در برابر لغزش‌ها و گناهان حفظ کند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: امروز رزمندگان ایران اسلامی با ایمانی راسخ و عزمی استوار در امتداد مسیر شهدا و ائمه اطهار(ع) حرکت می‌کنند.

جباری در پایان ابراز امیدواری کرد: حضور شبانه مردم و نیروهای امنیتی در خیابان‌ها زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی(عج) و نابودی آمریکا و اسرائیل باشد.

