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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

تمسک به قرآن و اهل بیت مسیر سعادت را پیش روی انسان قرار می‌دهد

تمسک به قرآن و اهل بیت مسیر سعادت را پیش روی انسان قرار می‌دهد

قزوین- رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: قرآن کریم مسیر اصلاح رفتار و سبک زندگی را نشان می‌دهد و تمسک به قرآن و اهل بیت(ع) انسان را در مسیر سعادت قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی جباری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری محفل انس با قرآن کریم که همزمان با هفته فراجا برگزار شد، اظهار کرد: قرآن کریم راهنمای انسان برای اصلاح رفتار و تنظیم شیوه زندگی است و کسانی که به این کتاب الهی تمسک می‌کنند، به ریسمان الهی چنگ زده‌اند.

وی افزود: انسان برای یافتن مسیر درست زندگی نباید هدایت را در مسیرهایی غیر از قرآن جستجو کند و عمل به آموزه‌های این کتاب آسمانی می‌تواند زمینه اصلاح رفتار و حرکت در مسیر درست را فراهم کند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قزوین با اشاره به جایگاه اهل قرآن خاطرنشان کرد: اهل قرآن کسانی هستند که از گناه و معصیت دوری می‌کنند و آموزه‌های قرآن مانع آنها از ارتکاب گناه می‌شود.

جباری ادامه داد: آیات قرآن با بیان وعده‌ها و هشدارهای الهی، انسان را نسبت به پیامد رفتار خود آگاه می‌کند و همین امر می‌تواند زمینه مراقبت بیشتر از رفتار و گفتار را فراهم کند.

وی بر ضرورت انس بیشتر جامعه با قرآن تأکید کرد و گفت: باید شوق تلاوت قرآن در میان مردم افزایش پیدا کند و صدای تلاوت آیات الهی در جامعه شنیده شود؛ چراکه انس با قرآن می‌تواند انسان را در برابر لغزش‌ها و گناهان حفظ کند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: امروز رزمندگان ایران اسلامی با ایمانی راسخ و عزمی استوار در امتداد مسیر شهدا و ائمه اطهار(ع) حرکت می‌کنند.

جباری در پایان ابراز امیدواری کرد: حضور شبانه مردم و نیروهای امنیتی در خیابان‌ها زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی(عج) و نابودی آمریکا و اسرائیل باشد.

کد مطلب 6971068

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