به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و دو گروه فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه قم از استان‌های مختلف کشور در نامه‌ای به سران قوا، ضمن بیان این مطلب که در ماه مبارک رمضان «خیل عظیمی از مردم دین‌دار ایران به انجام وظایف دینی خود پرداخته‌اند»، حرمت‌شکنی نسبت به امور دینی و عادی‌سازی گناه آشکار را «پروژه چندوجهی دشمن برای گسترش فرهنگ فاسد غربی، تضعیف اعتقادات دینی، حصول یأس در میان متدینین، ایجاد شکاف اجتماعی و استحاله هویتی جامعه» دانستند.

متن کامل نامه، به شرح ذیل است:

مسئولان محترم قوای سه‌گانه؛

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم رئیسی

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

سلام علیکم

در روزهای ماه مبارک رمضان که خیل عظیمی از مردم دین‌دارِ ایران به انجام وظایف دینی خود پرداخته‌اند، متأسفانه در کنار مشکلات اقتصادی، با وضعیت نامناسب فرهنگی کشور مواجهیم و امواج فتنه و تباهی، ساحل فرهنگ کشور را به مخاطره انداخته است. حرمت‌شکنی نسبت به امور دینی و عادی‌سازی گناهِ آشکار، پروژۀ چندوجهیِ دشمن برای گسترش فرهنگ فاسد غربی، تضعیف اعتقادات دینی، حصول یأس در میان متدینین، ایجاد شکاف اجتماعی و استحالۀ هویتی جامعه است.

با این وجود شاهدیم دستگاه‌های مسئول از انجام وظایف شرعی و قانونی خود به شدت کوتاهی می‌کنند که بخشی از این امر، نشأت گرفته از نفوذ تفکر لیبرالیسم در میان برخی مسئولین است: رها کردن فضای مجازی با وجود تحمیل مصائب فراوان بر کشور، عدم نظارت صحیح بر حوزه چاپ و نشر کتب و نشریات، و چراغ سبز برای بازگشت برخی هنرمندان فاسد قبل از انقلاب بدون اظهار ندامت آنان، از جمله شواهد کوتاهی متولیان امور و نفوذ تفکر لیبرالیسم در میان برخی مسئولان است؛ تفکری که هم اقتصاد و هم فرهنگ کشور را از اسلامیت دور کرده و علاوه بر مشکلات معیشتی، معضلات فرهنگی را بیشتر نموده است. سزاوار نیست غالب مردم دین‌مدار ایران، علاوه بر مشکلات اقتصادی، شاهد فاصله‌گرفتن کشور از فرهنگ اسلامی و گسترش فرهنگ فاسد غربی باشند.

آنچه در این میان، وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور را وخیم و غیرقابل تحمل کرده، معضل رو به گسترش بی‌حجابی است که از زمان فتنه سال ۱۴۰۱ به بعد تشدید شده است. پرسش ما از متولیان امور و در رأس آنها حضرات عالی به عنوان مسئولان سه قوه این است که: آیا تمرکز دشمن بر استحاله هویتی، شکاف اجتماعی و دوری مردم از نظام اسلامی از طریق گسترش بی‌حجابی را نمی‌بینید؟! آیا نمی‌بینید که کوتاهی صورت گرفته در مقابله با وضعیت بغرنج بی‌حجابی، زمینه فاصله‌گیری جامعه از ایمان و سبک زندگی اسلامی، ایجاد ناامیدی در میان متدینین و شکل‌گیری تنش‌ها و از بین رفتن وحدت اجتماعی مردم شده است؟! این درحالی است که مقام معظم رهبری مکرراً در سخنان خود بر تقویت ایمان دینی، امید مردم به آینده و وحدت اجتماعی تاکید کرده‌اند؛ چنانکه در سخنان مهم نوروزیشان، منافع ملی و آینده کشور را وابسته به ایمان و امید و وحدت مردم دانستند.

تعدد فرمایشات مقام معظم رهبری دربارۀ لزوم مقابلۀ مسئولین با پروژۀ بی‌حجابی و تأکید ایشان بر این، بسیار حائز اهمیت است. رهبری در طول سالیان گذشته، از جمله یک سال و نیم پس از فتنه ۱۴۰۱ مکرراً به صورت علنی و غیرعلنی مسأله بی‌حجابی و لزوم جلوگیری از آن را مطرح کردند. در این میان، فرمایش اخیر ایشان در ۱۵ فروردین در دیدار با مسئولان، حجت را کاملاً بر همه تمام کرد.

بر این اساس ما جمعی از گروه‌های فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه قم، ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام همه مسئولان کشور و در ادامه مطالبات گسترده مردم در زمینه اصلاح رویکردهای اقتصادی و فرهنگی بویژه مطالبات حوزویان (و بالاخص بیانیه یک‌سال قبل «مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم» و نیز نامه چند ماه قبل «صد استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم» به رؤسای سه قوه درباره حجاب)، از حضرات عالی می‌خواهیم: با نصب العین قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری، هر چه سریع‌تر اقدامات جدی و قاطع در مقابله با معضل رو به گسترش و هویت‌ستیز بی‌حجابی انجام دهید. لطفاً با توصیه‌های بدون عمل، پاسکاری امور و انجام اقدامات موقت و کم‌خاصیت فرصت‌سوزی نکنید؛ از فضاسازی رسانه‌ای جبهه استکبار نهراسید که اجرای قانون و جلوگیری از فساد هزینه دارد و البته بی‌تفاوتی و تسلیم در برابر هجوم دشمن، هزینه بیشتری خواهد داشت.



جمعی از گروه‌های فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه قم



‌ اسامی گروه‌های فرهنگی تبلیغی امضاءکننده (به ترتیب الفبایی استان‌ها):

ردیف اسامی گروه‌ها، مؤسسات و تشکل‌های فرهنگی تبلیغی استان محدودۀ فعالیت تبلیغی گروه تبلیغی شهید روح‌الله خادمی اصفهان گروه تبلیغی عرشیان اصفهان گروه تبلیغی رضوان رضا- علیه السّلام- آذربایجان شربی گروه تبلیغی شهید محراب آ یة الله قاضی‌طباطبایی -ره- آذربایجان شرقی گروه تبلیغی طوبای مجبت آذربایجان شرقی گروه سفینة الرضا -علیه السلام- آذربایجان شرقی گروه تبلیغی شهدای شاهین‌دژ آذربایجان غربی گروه تبلیغی شهدای عشایر بختیاری چهارمحال و بختیاری گروه و کانون تبلیغی مسیر آرامش خراسان رضوی گروه تبلیغی شاهدان بیدار خراسان شمالی گروه تبلیغی شهید حاج حسن محقر خراسان شمالی گروه علمی فرهنگی ندای بصیرت خوزستان گروه تبلیغی یاد یاران سمنان گروه شهید شیخ محمد طهرانی شاهرود سمنان تشکل فراگیر گروه‌های تبلیغی استان قزوین قزوین تشکل گروه‌های تبلیغی آوج قزوین تشکل گروه‌های تبلیغی شهرستان البرز قزوین گروه تبلیغ تخصصی کودک و نوجوان عهد قزوین گروه تبلیغی آئینۀ ظهور قزوین گروه تبلیغی تربیت حسینی قزوین گروه تبلیغی رهجویان امین قزوین گروه تبلیغی رهروان امام و شهدا قزوین گروه تبلیغی سفینة النجاة سیستان و بلوچستان گروه تبلیغی صالحان قزوین گروه تبلیغی یاران صبح ظهور قزوین مؤسسۀ قرآنی فرهنگی آیینۀ ظهور یار قزوین تشکل تبلیغی جانشینان خداوند؛ واجب فراموش شده قم گروه تبلیغ دانش‌آموزی حیات طیبه قم گروه تبلیغی اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه وآله) قم گروه تبلیغی پیروان ولایت فقیه قم گروه تبلیغی تخصصی شهید محمد امین کریمیان قم گروه تبلیغی دانش‌آموزی حیات طیبه قم گروه تبلیغی رهروان شهدا قم گروه تبلیغی سفینة النجاة قم گروه تبلیغی عقیلۀ عشق قم گروه تبلیغی نسیم فطرت قم گروه جهادی نهج المصطفی (صلی الله علیه وآله) قم گروه و کانون فرهنگی مسجدقبا – طرح ترنم قم مدیر تشکل تبلیغی میعاد قم مدیر موسسۀ تبلیغی آفاق قم موسسۀ ترویج معارف اسلامی النبأ العظیم قم موسسۀ حضرت زینب (سلام الله علیها) قم موسسۀ فرهنگی تبلیغی ولاء منتظر (عجل الله تعالی فرجه) قم گروه تبلیغی نورالمبین کرمان تشکل تبلیغ تخصصی کلام و فلسفه «یاوران اندیشه دینی» کشوری گروه تبلیغی جهادی شهدای ۱۵ خرداد کشوری (با تمرکز بر تهران) گروه تبلیغی و موسسۀ فرهنگی ملت ابراهیم کشوری (با تمرکز بر سیستان و بلوچستان) گروه تبلیغی یادآوران عاشورا گیلان گروه تبلیغی حضرت علی‌اکبر (علیه السلام) گیلان گروه تبلیغی طبیبان دوار گیلان گروه تبلیغی خانواده آسمانی مازندران گروه تبلیغی شهید صادقی مازندران گروه تبلیغی شهید کریمی مازندران گروه تبلیغی صبح مازندران گروه تبلیغی عهد انتظار مازندران گروه تبلیغی فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مازندران گروه تبلیغی یاوران حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) مازندران گروه تبلیغی یاوران مهدی (عجل الله تعالی فرجه) مازندران گروه تبلیغی انصارالمهدی (عجل الله تعالی فرجه) مرکزی گروه تبلیغی نسیم رحمت یار مرکزی شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی تبلیغی همدان همدان گروه تبلیغی آ یة الله رحمانی همدان گروه تبلیغی جهادی نور هدایت همدان گروه تبلیغی مهدی یاوران همدان گروه تبلیغی یاوران دین همدان گروه تبلیغی یاوران دین ۱ خواهران همدان گروه تبلیغی یاوران دین ۲ خواهران همدان گروه فرهنگی تبلیغی بصیرت همدان شورای مبلغان میبد یزد گروه تبلیغی خادمان دین یزد گروه تبلیغی سراج میبد یزد گروه تبلیغی شهدای روحانی مهریز یزد

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