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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰

نامه جمعی از گروه‌های تبلیغی حوزه علمیه قم درباره حجاب

نامه جمعی از گروه‌های تبلیغی حوزه علمیه قم درباره حجاب

جمعی از گروه‌های فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه قم در نامه‌ای به رؤسای سه قوه، حرمت‌شکنی نسبت به امور دینی و عادی‌سازی گناه آشکار را پروژه دشمن برای گسترش فرهنگ فاسد غربی دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و دو گروه فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه قم از استان‌های مختلف کشور در نامه‌ای به سران قوا، ضمن بیان این مطلب که در ماه مبارک رمضان «خیل عظیمی از مردم دین‌دار ایران به انجام وظایف دینی خود پرداخته‌اند»، حرمت‌شکنی نسبت به امور دینی و عادی‌سازی گناه آشکار را «پروژه چندوجهی دشمن برای گسترش فرهنگ فاسد غربی، تضعیف اعتقادات دینی، حصول یأس در میان متدینین، ایجاد شکاف اجتماعی و استحاله هویتی جامعه» دانستند.

متن کامل نامه، به شرح ذیل است:

مسئولان محترم قوای سه‌گانه؛

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم رئیسی

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

سلام علیکم

در روزهای ماه مبارک رمضان که خیل عظیمی از مردم دین‌دارِ ایران به انجام وظایف دینی خود پرداخته‌اند، متأسفانه در کنار مشکلات اقتصادی، با وضعیت نامناسب فرهنگی کشور مواجهیم و امواج فتنه و تباهی، ساحل فرهنگ کشور را به مخاطره انداخته است. حرمت‌شکنی نسبت به امور دینی و عادی‌سازی گناهِ آشکار، پروژۀ چندوجهیِ دشمن برای گسترش فرهنگ فاسد غربی، تضعیف اعتقادات دینی، حصول یأس در میان متدینین، ایجاد شکاف اجتماعی و استحالۀ هویتی جامعه است.

با این وجود شاهدیم دستگاه‌های مسئول از انجام وظایف شرعی و قانونی خود به شدت کوتاهی می‌کنند که بخشی از این امر، نشأت گرفته از نفوذ تفکر لیبرالیسم در میان برخی مسئولین است: رها کردن فضای مجازی با وجود تحمیل مصائب فراوان بر کشور، عدم نظارت صحیح بر حوزه چاپ و نشر کتب و نشریات، و چراغ سبز برای بازگشت برخی هنرمندان فاسد قبل از انقلاب بدون اظهار ندامت آنان، از جمله شواهد کوتاهی متولیان امور و نفوذ تفکر لیبرالیسم در میان برخی مسئولان است؛ تفکری که هم اقتصاد و هم فرهنگ کشور را از اسلامیت دور کرده و علاوه بر مشکلات معیشتی، معضلات فرهنگی را بیشتر نموده است. سزاوار نیست غالب مردم دین‌مدار ایران، علاوه بر مشکلات اقتصادی، شاهد فاصله‌گرفتن کشور از فرهنگ اسلامی و گسترش فرهنگ فاسد غربی باشند.

آنچه در این میان، وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور را وخیم و غیرقابل تحمل کرده، معضل رو به گسترش بی‌حجابی است که از زمان فتنه سال ۱۴۰۱ به بعد تشدید شده است. پرسش ما از متولیان امور و در رأس آنها حضرات عالی به عنوان مسئولان سه قوه این است که: آیا تمرکز دشمن بر استحاله هویتی، شکاف اجتماعی و دوری مردم از نظام اسلامی از طریق گسترش بی‌حجابی را نمی‌بینید؟! آیا نمی‌بینید که کوتاهی صورت گرفته در مقابله با وضعیت بغرنج بی‌حجابی، زمینه فاصله‌گیری جامعه از ایمان و سبک زندگی اسلامی، ایجاد ناامیدی در میان متدینین و شکل‌گیری تنش‌ها و از بین رفتن وحدت اجتماعی مردم شده است؟! این درحالی است که مقام معظم رهبری مکرراً در سخنان خود بر تقویت ایمان دینی، امید مردم به آینده و وحدت اجتماعی تاکید کرده‌اند؛ چنانکه در سخنان مهم نوروزیشان، منافع ملی و آینده کشور را وابسته به ایمان و امید و وحدت مردم دانستند.

تعدد فرمایشات مقام معظم رهبری دربارۀ لزوم مقابلۀ مسئولین با پروژۀ بی‌حجابی و تأکید ایشان بر این، بسیار حائز اهمیت است. رهبری در طول سالیان گذشته، از جمله یک سال و نیم پس از فتنه ۱۴۰۱ مکرراً به صورت علنی و غیرعلنی مسأله بی‌حجابی و لزوم جلوگیری از آن را مطرح کردند. در این میان، فرمایش اخیر ایشان در ۱۵ فروردین در دیدار با مسئولان، حجت را کاملاً بر همه تمام کرد.

بر این اساس ما جمعی از گروه‌های فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه قم، ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام همه مسئولان کشور و در ادامه مطالبات گسترده مردم در زمینه اصلاح رویکردهای اقتصادی و فرهنگی بویژه مطالبات حوزویان (و بالاخص بیانیه یک‌سال قبل «مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم» و نیز نامه چند ماه قبل «صد استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم» به رؤسای سه قوه درباره حجاب)، از حضرات عالی می‌خواهیم: با نصب العین قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری، هر چه سریع‌تر اقدامات جدی و قاطع در مقابله با معضل رو به گسترش و هویت‌ستیز بی‌حجابی انجام دهید. لطفاً با توصیه‌های بدون عمل، پاسکاری امور و انجام اقدامات موقت و کم‌خاصیت فرصت‌سوزی نکنید؛ از فضاسازی رسانه‌ای جبهه استکبار نهراسید که اجرای قانون و جلوگیری از فساد هزینه دارد و البته بی‌تفاوتی و تسلیم در برابر هجوم دشمن، هزینه بیشتری خواهد داشت.

جمعی از گروه‌های فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه قم
 

اسامی گروه‌های فرهنگی تبلیغی امضاءکننده (به ترتیب الفبایی استان‌ها):

ردیف

اسامی گروه‌ها، مؤسسات و تشکل‌های فرهنگی تبلیغی

استان محدودۀ فعالیت تبلیغی

گروه تبلیغی شهید روح‌الله خادمی

اصفهان

گروه تبلیغی عرشیان

اصفهان

گروه تبلیغی رضوان رضا- علیه السّلام-

آذربایجان شربی

گروه تبلیغی شهید محراب آ یة الله قاضی‌طباطبایی -ره-

آذربایجان شرقی

گروه تبلیغی طوبای مجبت

آذربایجان شرقی

گروه سفینة الرضا -علیه السلام-

آذربایجان شرقی

گروه تبلیغی شهدای شاهین‌دژ

آذربایجان غربی

گروه تبلیغی شهدای عشایر بختیاری

چهارمحال و بختیاری

گروه و کانون تبلیغی مسیر آرامش

خراسان رضوی

گروه تبلیغی شاهدان بیدار

خراسان شمالی

گروه تبلیغی شهید حاج حسن محقر

خراسان شمالی

گروه علمی فرهنگی ندای بصیرت

خوزستان

گروه تبلیغی یاد یاران

سمنان

گروه شهید شیخ محمد طهرانی شاهرود

سمنان

تشکل فراگیر گروه‌های تبلیغی استان قزوین

قزوین

تشکل گروه‌های تبلیغی آوج

قزوین

تشکل گروه‌های تبلیغی شهرستان البرز

قزوین

گروه تبلیغ تخصصی کودک و نوجوان عهد

قزوین

گروه تبلیغی آئینۀ ظهور

قزوین

گروه تبلیغی تربیت حسینی

قزوین

گروه تبلیغی رهجویان امین

قزوین

گروه تبلیغی رهروان امام و شهدا

قزوین

گروه تبلیغی سفینة النجاة

سیستان و بلوچستان

گروه تبلیغی صالحان

قزوین

گروه تبلیغی یاران صبح ظهور

قزوین

مؤسسۀ قرآنی فرهنگی آیینۀ ظهور یار

قزوین

تشکل تبلیغی جانشینان خداوند؛ واجب فراموش شده

قم

گروه تبلیغ دانش‌آموزی حیات طیبه

قم

گروه تبلیغی اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه وآله)

قم

گروه تبلیغی پیروان ولایت فقیه

قم

گروه تبلیغی تخصصی شهید محمد امین کریمیان

قم

گروه تبلیغی دانش‌آموزی حیات طیبه

قم

گروه تبلیغی رهروان شهدا

قم

گروه تبلیغی سفینة النجاة

قم

گروه تبلیغی عقیلۀ عشق

قم

گروه تبلیغی نسیم فطرت

قم

گروه جهادی نهج المصطفی (صلی الله علیه وآله)

قم

گروه و کانون فرهنگی مسجدقبا طرح ترنم

قم

مدیر تشکل تبلیغی میعاد

قم

مدیر موسسۀ تبلیغی آفاق

قم

موسسۀ ترویج معارف اسلامی النبأ العظیم

قم

موسسۀ حضرت زینب (سلام الله علیها)

قم

موسسۀ فرهنگی تبلیغی ولاء منتظر (عجل الله تعالی فرجه)

قم

گروه تبلیغی نورالمبین

کرمان

تشکل تبلیغ تخصصی کلام و فلسفه «یاوران اندیشه دینی»

کشوری

گروه تبلیغی جهادی شهدای ۱۵ خرداد

کشوری (با تمرکز بر تهران)

گروه تبلیغی و موسسۀ فرهنگی ملت ابراهیم

کشوری (با تمرکز بر سیستان و بلوچستان)

گروه تبلیغی یادآوران عاشورا

گیلان

گروه تبلیغی حضرت علی‌اکبر (علیه السلام)

گیلان

گروه تبلیغی طبیبان دوار

گیلان

گروه تبلیغی خانواده آسمانی

مازندران

گروه تبلیغی شهید صادقی

مازندران

گروه تبلیغی شهید کریمی

مازندران

گروه تبلیغی صبح

مازندران

گروه تبلیغی عهد انتظار

مازندران

گروه تبلیغی فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

مازندران

گروه تبلیغی یاوران حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه)

مازندران

گروه تبلیغی یاوران مهدی (عجل الله تعالی فرجه)

مازندران

گروه تبلیغی انصارالمهدی (عجل الله تعالی فرجه)

مرکزی

گروه تبلیغی نسیم رحمت یار

مرکزی

شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی تبلیغی همدان

همدان

گروه تبلیغی آ یة الله رحمانی

همدان

گروه تبلیغی جهادی نور هدایت

همدان

گروه تبلیغی مهدی یاوران

همدان

گروه تبلیغی یاوران دین

همدان

گروه تبلیغی یاوران دین ۱ خواهران

همدان

گروه تبلیغی یاوران دین ۲ خواهران

همدان

گروه فرهنگی تبلیغی بصیرت

همدان

شورای مبلغان میبد

یزد

گروه تبلیغی خادمان دین

یزد

گروه تبلیغی سراج میبد

یزد

گروه تبلیغی شهدای روحانی مهریز

یزد

کد مطلب 6071466

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      66 16
      پاسخ
      خیلی تابلو هست که بک نفر جای چند نفر اسم نوشته ،آخه قزوین چقدر مساحت و جمعیت داره که این تعداد زیاد پیام دادن،
      • یا عقیله العرب IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 2
        قزوین متدین و دغدغه مند زیاد داره
    • زمانی IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      32 98
      پاسخ
      سلام از خدا بترسید از خون مقدس شهدا بترسید پا روی قران گذاشتید فسادو بی حجابی تو کشورمون اومده جمعش کنید دیر است واگرنه سیلی سختی خدا بهتون میزند
      • ایرانی IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        11 11
        اگر در فکر مردم و قرآن هستی اکثر مردم ایران زیر خط زندگی می کنند به خدا شرمنده اهل وعیال هستیم با چهار سر غائله و مستاجر بودن نمی توانیم با حقوق حداقل زندگی کنیم لطفا لطفا حجاب مشکل مردم نیست
      • US ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
        19 11
        بیشتر باید برای فقر واقتصاد داغون فکر بکنن از خدا اونجاهایی باید ترسید که هیچ نظارتی روی مدیران نیست و میلیاردی اختلاس میکنن
    • آمربمعروف توبه کننده IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      89 36
      پاسخ
      حجاب کاملا اختیاری و غیرالزام و از ضروریات دین هم نیست قرآن فرموده لااکراه فی الدین در دین اجبار و الزامی نیست حجاب اختیاری حق همه زنان و دختران ایرای
      • IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        15 6
        قرآن را یک بار هم شده بخوان نوشته حجاب واجبه
      • IR ۰۵:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
        14 16
        ببخشید ی چیزی شنیدی ولی معنیش رو نمیدونی الکی داری ترویج میدی بله در دین اجباری نیست میتونی مسیحی بشی یا زرتشت یا دین اسلام ولی وقتی دینت رو انتخاب کردی باید هرچی دینت گفت قبول کنی
      • سودابه IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
        7 3
        در قرآن آیه لااکراه فی الدین اومده ،اما بعداز اون هم آمده قدتبیین رشد من الغی چرا یک آیه رو می چسبی و به همون اکتفا میکنید ،در دین اجباری نیست تا قبل از اینکه بیان نشده ،نه وقتی در کشور اسلامی شیعی زندگی می کنیم
      • فاطمه IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        4 2
        قطعا حجاب از ضروریات دین است لطفا قبل و بعد آیه رو بخونید. شما فقط وسط آیه رو گرفتید
      • آمنه اکبری IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        1 1
        تاوقتی کسی دینی انتخاب کرد دیگه نمی توند بگوید این قطعه دوست ندارم وآن قطعه که به نفع ام است دوست دارم اصلا درست نیست وقتی دینی انتخاب کرد ی دیگه همه پازلش باید بپذیری متاسفانه بعضی ازافراد مهریه ودیه ونفقه با سینه گشاده می پذیرند اما وقتی مساله حجاب می آید جبهه می گیرند
      • یازهرا IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        5 0
        بزرگوار لااکراه فی الدین حوزه مسائل شخصی وقتی ورود به جامعه میکنه نمیشه بی تفاوت بود جامعه روی دیگران اثرمیزاره اگر شما برای حجاب اینو میگید اون کسی هم که اختلاس میکنه حرف شما رومیزنه چرا به فکر مردایی نیستیم که دوست دارن پاک باشن اما نمیتونن؟
    • یا صاحب الزمان IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      35 90
      پاسخ
      به خداما هم خسته شدیم ازاین همه بیحجابی .چرا مسولان اقدامی نمیکنند.فردای قیامت چه جوابی دارند بدهند
      • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
        6 13
        انشاالله علمای اعلام ومراجع تقلید یک ذره هم به وضعیت زندگی مردم اگر توجه وتاکید وپیگیر از مسولین باشند این وضع حجاب خود به خود بدون نیاز به موعظه وصدا وسیما وتهدید وارعاب به جایگاه اصلی بر میگردد
      • فرید IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
        2 0
        خسته شدی؟جمع کن برو از این مملکت .این کشور مال مردمه و مردم انتخاب میکنن که چجوری بپوشن و چیکار کنن .چرا از فقر و بدبختی و اقتصاد ضعیف و تورم و اختلاس دولت مردان خسته نمیشی؟
    • الهه محبی FR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      90 33
      پاسخ
      ای کاش کمی هم به اختلاس ها و دزدی ها حساسیت نشون می دادند. به گران شدن مسکن و گوشت و خورد و وخوراک و معیشت مردم و شرمندگی مردان
      • ناشناس IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        4 10
        باید پرسید دلار چند اصل را ول کرده به فرع حکومت داری چسبیده اند...
      • IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        16 8
        به همه چیز حساسیم ولی اول حجاب
    • علی IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      34 99
      پاسخ
      ماگشتِ ارشادرامی خواهیم.✌️✌️✌️/ماامنیت وآرامش رامی خواهیم./مابی حجابی وفسادرابه هیچ عنوان نمی خواهیم.
      • IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        37 18
        جهندم
    • علیرضا US ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      85 15
      پاسخ
      سالهاست داد میزنیم مشکلات با زور حل نمیشه ،باتهدید و ارعاب نمیشه خودتان را اصلاح کنید ،پای حرف مردم بنشینید،فکر نکنید یک قدم عقب بروید شکست می‌خورید.مردم می‌گویند کشور ثروتمند نباید ۸۰ در صد مردمش زیر خط فقر باشند شاید شما از گروه ۲۰ در صدهستید که درکش برایتان سخت است ،تا بیشتر از این دیر نشده
    • ليلا پرویزی IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      24 73
      پاسخ
      خدا به مسئولان غیرتی بدهد تا بیش از این دل ما خانواده شهدا را بدرد نیاورند . واقعأ اگر اقدامی نکنند من شخصا از آنها نمی گذرم واگر عمدا کوتاهی می کنند خدا از آنها نگذرد
      • مهدی IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
        25 8
        من هم بهنوان خانواده شهید و خانواده جانباز می‌گویم بجای پرداخت به حجاب به رانت‌های و اختلافها و گرانی و تورم بپردازید
    • مسعود IR ۰۳:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      78 20
      پاسخ
      هیچ کس با بی حجابی موافق نیست اما وقتی تمامی مشکلات روی زمین مانده ودولت هیچ اقدامی برای مبارزه باگرانی واختلاس ورانت وافزایش بی رویه قیمت مسکن وطلا ودلار وخودرو وکلا همه چیز انجام نمی دهد واقتصاد را کلا رها کرده، آیا حجاب در اولویت است؟ بخدا قسم اقتصاد را به سه سال پیش برگردانید وبعد گردن بی حجاب ر
      • سودابه IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
        3 6
        سلام کی گفته به مفاسد اقتصادی کسی رسیدگی نمیشه؟؟؟ این همه دادگاه داخل دولت ریسی تشکیل شد... چرا قیمه هارو می‌ریزید تو ماستا...
      • یازهرا IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        0 1
        سلام بابی حجابی مشکلات اقتصادی حل میشه اصلا اینجوری نیست بابی حجابی آمار طلاق بالامیره قتل های ناموسی خیانت و....... بی حجابی مردهاروبه فسادمیکشه چرا ما شرک داریم روزی دست خداست مااگه بندگی خدارو داشته باشیم خداهم مارورهانمیکنه رزق مادست امام زمان به واسطه امام زمان رزق ماهم تعیین میشه
    • محمد اسماعيلي IR ۰۴:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      26 78
      پاسخ
      توروخدا به حرمت خون شهدا جلوي اين ولنگاري وبي حجابي را بگيريد
    • مریم آقادادی IR ۰۴:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      27 72
      پاسخ
      ، حرمت‌شکنی نسبت به امور دینی و عادی‌سازی گناه آشکار «پروژه چندوجهی دشمن برای گسترش فرهنگ فاسد غربی، تضعیف اعتقادات دینی، حصول یأس در میان متدینین، ایجاد شکاف اجتماعی و استحاله هویتی جامعه» میباشد وخواهان موضع گیری صریح وبرخورد قانونی با قانون شکنان هستیم
    • IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      35 9
      پاسخ
      کار فرهنگی در کنار اجرای قانون هر دو در کنار هم باید باشد
    • فاطمه IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      21 65
      پاسخ
      کاملا صحیح است وضعیت حجاب از سوی عده ای نه تنها بسیار بداست بلکه رفتارهای نامناسب اخلاقی در انظار عمومی انجام میشود و... باید تا دیر نشده مسیولین اقدامات لازم را بعمل آورند.
    • عباس IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      55 12
      پاسخ
      تا زمانی که نقص و کسری خودمان را در هر جا به دشمن نسبت دهیم نمیشه به آینده کاری امیدوار بود از سوزن نخ کردن تا ....هرجا کمبودی احساس میشه فورا دشمن دشمن ؛ تزکیه و تذهیب نفس فراموش شده نیت که برای خدا بخاطر خدا از یادمان رفته
      • یازهرا IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        0 0
        دشمن بی کارنیست مردهای جامعه ناموسشون و باهرپوششی توی جامعه به نمایش میزارن بقیه هم که مشکلات اقتصادی بیان میکنن رزق مادست خدا و امام زمان اما حاضرید وضع اقتصادی عالی باشه اما جامعه پراز فساد بی حیایی ؟
    • عباس IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      16 63
      پاسخ
      پیام قبلی یادم رفت از دغدغه و احساس مسولیت طلاب عزیز باید قدردانی شود و ما را همراه خود بدانند
    • علی IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      49 25
      پاسخ
      اگر چه حجاب یک امر دینی است، ولی به زور نمی شود سر مردم چادر و روسری گذاشت. من خانواده ام با حجابند، ولی با حجاب اجباری موافق نیستم. باید کار فرهنگی انجام داد. با تبیلغ و ساخت فیلم های ایران باستان و توجه دادن مردم به نتایج مثبت حجاب به مرور زمان امور را اصلاح کرد. الآن مردم روی دنده لج هستند...
      • یازهرا IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        0 2
        اگه سکوت کنیم وضع بدتر میشه چقدر شهیددادیم همیشه سرلج هستن باهرپوششی وارد جامعه میشن کسی حق نداره بهشون حرفی بزنه دم از عدالت هم میزنن این وضع حجاب کانون خانواده رو بهم میزنه مدیون خون شهداییم
    • مهندس IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      52 13
      پاسخ
      شما اول واقعیت جامعه را بازگو کنید،آنچه هست نه آنچه تصور می کنید( امسال آنچه در اطرافم دیدم و آنچه در سطح جامعه از طرق مختلف می بینیم دین گریزی بوده). سپس شروع به اقتضا و التماس و چاره باشید. با اقتصاد و دین کاری کردید با جبر ناروا که نتیجه اش را امروز لمس می کنید. آیا وقت تجدید نظر نرسیده؟
      • فاطمه IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        0 0
        اگه کسی راحت طلب باشه دین گریز هم هست چون دین داری سخته و باید سختیش رو هم پذیرفت مثال وضع اقتصادی جامعه چند مرده حلاجیم آیا با گرونی باید دینم رو از دست بدم زمان رسول خدا اهل ایمان از گرسنگی سنگ به شکم می بستند
    • ایرانی IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      68 9
      پاسخ
      برای یکبار که شده از خودتون بپرسید رسالت حوزه های علمیه چی بوده و خروجی این همه هزینه بر دوش ملت از حوزه چه هست؟
    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      54 14
      پاسخ
      بودجه بیشتر میخوان
    • هم وطن62ساله و42سال کار کردن هنوز کار یدی میکند IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      37 12
      پاسخ
      فکر کنم ملکت اصلا نباید آرامش داشته باشد، تا آنجایی که من می‌دانم اصل خدا شناسی خودشناسی است، وبرای رسیدن بخدا باید خودسازی انجام بشود، وبرای خودسازی باید سختی کشید،شما چشم نگاهت را به دیگران درست کنید، مرد ومومن موقعی مرد ومومن هستن که در این شرایط خود را بسازند. بت شکن خود شکن بت شکستن خطاست.
    • علی IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      70 17
      پاسخ
      چراگرونی نمیبینید فقط مو واجبه توخدا جمع کنید خودتونو خیلی ها نابود شدن زیرفشار برای ما گرونی مهمه نه دوتارمو
    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      14 61
      پاسخ
      خدا لعنت کنه مسئولی که در مورد حجاب کوتاهی میکنه واقعا وضع بد شده
    • اکبر اسدی IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      56 17
      پاسخ
      از چه گلایه می کنید؟! وضعیت امروز نتیجه ناکارآمدی شماها است
    • Faridon.gh4848 IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      28 11
      پاسخ
      داستانی همیشگی در این وضعیت بحران امنیتی ووحدت جوانان وایجاد عشق آنان به کشور وملت ویکپارچکی... روحانیون گرامی قم شروع به محدودیت و بهانه دادن به دشمن دادن
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      46 13
      پاسخ
      ایکاش ی بیانیه هم بخاطر تورم و گرانی بدهید دغدغه شماها شده دوتاتارمومردم حال ديدن موی دیگران ندارن و کلمه هم ازاین مالیاتهای کمرشکن بگین
      • IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
        2 3
        طلبه های در حوزه ها بیش از عموم مردم تحت فشار گرانی و ... هستند. اما وظیفه آنها امور فرهنگی است نه حل گرانی
    • FR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      21 40
      پاسخ
      خدا خیرتون بده هرچه زودتر این فساد جامه را جمع کنید نه توی پارکها میتونیم بریم نه فروشگاها نه آتوسا نه خیابان ممنون از شماها
    • مهدی IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      44 7
      پاسخ
      درسته حکومت اسلامیه، اما کاری به دین و اعتقادات مردم نداشته باشید، همه به سن بلوغ رسیدن نگران نباشید
      • یازهرا IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        0 0
        به بلوغ رسیدن این وضع حجابه بی حجابی زن از بی غیرتی مردهم هست کسایی که دم عدالت میزنن سگ گردانی توی اجتماع دارن بی حجابی ولنگاری دارن به بلوغ رسیدن ؟
      • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        0 2
        رعایت قانون کشور الزامی است حجاب دستور خداست و قانون کشور است
    • سمیه کراسوسی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      15 19
      پاسخ
      سلام خیلی دیر یادمون افتاده که باید برای اموزش و پرورش بچه هامون هزینه کنیم اگر روی مسایل فرهنگی و دینی هزینه میکردیم الان شاهد این فتنه ها نبودیم هرچه میکشیم از بی کفایتی به اصطلاح وزارت آموزش و پرورش است ۰
      • ناشناس IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
        2 2
        جواب درست . ذائقه سازی دینی وسیله آموزش و پرورش است . بحث ذائقه سازی در کشور رها شد که امروز نتیجه اش شده این .
    • فهیم IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      6 36
      پاسخ
      وقتی که دلار جهانگیری که منبع اصلی فساد و رانت بود توسط خائن روحانی و دولت کثیفش بوجود امد و با دلار مسافرتی یا واردات خودرو گرون قیمت و سلطان برنج و موز و روغن و سکه ،اختلاف طبقاتی بوجود اوردن.و عده ای جاسوس باکمک روحانی ملک و مسکن و خودرو و دلار وپوشاک و دارو رو احتکار کردن،
    • رضا RO ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      62 8
      پاسخ
      جمعش کنید این بساط حجاب را،بجای ان راجع به فساد گسترده ای که باعث تورم وفقر شدید مردم شده بیانیه بدهید،
      • یازهرا IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        0 1
        مشکل مااینه که همه چی و باهم قاطی میکنیم مشکلات اقتصادی مجوز بی حجابی مجوز بی عفتی جوونایی که میخان پاک بمونن نمیتونن بی حجابی بدترین ضربه جامعه س بدترین رزق مادست خداست از وقتی خدا از زندگی ما بیرون رفته به این فلاکت افتادیم چه مردامون که غیرتی ندارن چه زن ها که بی حیا وبی عفت شدن واقعا تاسف داره
    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      29 6
      پاسخ
      البته نه حجاب مستلزم عفاف است و نه بی حجابی مستلزم بی عفتی و هرزگی اصولا دو واژه حجاب و عفاف در کنار هم از نظر علم منطق نادرست است. از نظر علم منطق این دو واژه عموم و خصوص من وجه هستند. هم وجه اشتراک دارند و هم وجه افتراق. رجوع کنید به خاطرات خانم فاطمه طباطبایی عروس امام خمینی و خواهر زاده امام موس
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      21 1
      پاسخ
      حجاب برای زنان و نیز نوعی حجاب برای مردان واجب است اما از اصول دین و یا فروع دین نیست،  در صدر اسلام نیز  بر اساس شواهد تاریخی حجاب پنج نوع بوده است، حجاب زنان مسن و یائسه و زنان اهل کتاب که اجباری در آن نبوده است، حجاب کنیزان که بر اساس برخی روایات ممنوع بوده است، حجاب زنان بادیه که به شهر می آمدند
    • IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      37 5
      پاسخ
      حجاب زنان مسلمان به ویژه زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که واجب بوده ولی شاهد یا دلیلی در تاریخ نیامده که با بی یا بد حجاب برخورد شده یا دستگیر و مجازات شده باشد!!!
      • کیوان IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        4 4
        تو درس نخونده ملایی! بنده خدا !در آن زمان همه حجاب داشتند چه قبل و چه بعد از اسلام یعنی بی حجابی نبوده که بخواهند مجازات کنند.
    • محمد IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      47 0
      پاسخ
      رئیس جمهور باید کابینه را ترمیم کند تا حالا در امور فرهنگی نه در امور اقتصادی موفقیتی نداشته
    • جعفرطوسی IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      2 1
      پاسخ
      ان ذکر تنفع المومنین..تذکر بجائی است .کو گوش شنوا وچشم بینا.!
    • ناشناس IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      26 3
      پاسخ
      دلار بالای ۶۵هزار تومان شده خواهشا در مورد آن هم نامه بنویسید
    • محمد IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      21 4
      پاسخ
      باسلام امیدوارم حجاب درست شد بعدش رسیدگی به فقر تورم وبی کاری وطلاق وغیره و ووووو رسیدگی شود آمین باسپاس
    • IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      4 0
      پاسخ
      چرا در مورد تن فروشی وفساد وفحشا که تمام خیابان‌ها فرا گر فته حرفی نزدند
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      23 3
      پاسخ
      هرکسی هرتشکلی ناراحته بره کشور دیگه
    • فرهنگی بازنشسته IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      حجاب که دیگه افتضاح شده ، عید نوروز امسال دیدیم ، دیگه چی از حجاب مونده ، همه خوابند ، دیگه از جمهوری اسلامی چی مونده ،
    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      باید رفت و آسیب شناسی جدی انجام داد که چه شد که جامعه راه لجاجت را در پیش گرفت بدون شک مقصر اصلی وضعیت جدید همین به اصطلاح دین داران هستند که حرفهایشان با عملشان اصلا و به هیچ وجه تطابق ندارد و نخواهد داشت چون منافع آنی و آتی آنها اقتضا می‌کند از دین بعنوان وسیله و ابزار استفاده کنندو مردم بازیچه ه
    • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      6 0
      پاسخ
      اگه مردم مطمئن بشن قراره کسی برخوردی نکنه خودشون برخورد میکنن و امنیت جامعه از بین میره
    • محمد IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      7 3
      پاسخ
      بیش از پنجاه کشور مسلمان داریم ولی در هیچ کدام ازاین پنجاه کشور حجاب الزامی نیست حتی خود عربستان که مهد اسلامی.
      • یازهرا IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        0 0
        اینجا شیعه خانه امام زمان حضرت زهرا پشت در چادرش سوخت اما ازسرش نیفتاد چه حکومت اسلامی که حجاب ندارن ؟ما شیعه ایم حکومتی میخایم که امام زمان راضی باشن اگه مردهای جامعه غیرت روی ناموسشون داشتن این اتفاق نمیفتاد ای کاش مردای ما مثل شهدا بودن
    • جعفر IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      9 2
      پاسخ
      یه نامه هم برای دلار ۶۵هزار تومانی سکه ۴۵میلیونی اجاره سر به فلاک کشیده گوشتی که آورد.نش سرسفره برای امثال من آرزو شده .....بزنید
    • لیلا انصاریان IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      4 8
      پاسخ
      به نظر من قانون به همراه مومنین متدین باید دست به کار بشن تا بلکه یه مقدار جلوی این ولنگاریها و بی حجابی ها گرفته بشه ...اول قانون بیاد جلو ...مثلاً تو کشور اسلامی داریم زندگی میکنیم با لسنجلس هیچ فرقی نمیکنه دیگه ...وضعیت تهران رو که دیگه نگم ...انگار رفتی اروپا
    • راستگو FR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      5 3
      پاسخ
      کسانیکه فقط از بی حجابی حرف میزنند برای دور کردن افکار عمومی جامعه از گرانی اختلاس ها تلاش می‌کنند احتمالا با آنها شریک هستند
    • وحید RO ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      8 3
      پاسخ
      لطفا از خون شهدا مایه نزارید حجاب را پر بدید هیچ اتفاقی هم نمیفته مثل دیگر کشورهای جهان در عوض بچسپید به امور اقتصادی ملت آیا خون شهدا به فقر و اخلاس و تورم و بیکاری ...حساس نیست
    • بنده خدا IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      3 7
      پاسخ
      عده زیادی برا چشم و هم چشمی چادر درآوردن و مسابقه میدن ، خواهشا به خاطر شهدا و اینکه برا نسل جوون عادی نشه جلوی بی حجابی قانونا گرفته بشه چون خانواده ها دارن متلاشی میشن . اجرتون با خدا و چهارده معصوم .
    • محمد IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      5 3
      پاسخ
      تا زمانی که مشکلات اقتصادی مردم و جوانان حل نشه و دزدی ها و اختلاس گری های شما تمام نشه و دوگانگی رفتارهای شما با مواضع گناه حل نشه فساد حجاب هم حل نخواهد شد حتی اگر همه بدحجاب ها را بکشيد حل نمیشه اول شما باید به دزدی ها و فساد اقتصادی پایان بدید
    • علیرضاقربانی IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      5 6
      پاسخ
      ایکاش چندین نامه هم براگرانی وتورم مینوشتن طلبه هایادشون رفته پیامبرگفته ازدری که فقربیادداخل خونه ازپنجرش ایمان بیرون میره
    • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      6 3
      پاسخ
      ای کاش برای معیشت مردم هم دغدغه داشید ونامه می نوشتید برای مشکلات ازدواج جوانان و....
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      1 6
      پاسخ
      باید به کف میدان بیاییم . از تلاش و شکست خوردن نترسیم . باید کسب تجربه شود . افراد درست ایجاد شوند . بحث فرهنگ دقیقا مثل بخث دفاع است . باید روی حرکت جدی صورت بگیرد . در این مدت به اندازه چند بمب اتم روی فرهنگ کشور ما بمباران شده که نتیحه شده . باید دفاع فرهنگی مناسب و درخور داشته باشیم
    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      7 2
      پاسخ
      خیلی ناراحتن برن کشور سوریه
    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      4 3
      پاسخ
      این گروها درباره رانت و دزدی و اختلاس و غارت بیت‌المال درخواستی از این آقایان نداشتند این گروه ها در مورد اهانت به پیامبر اسلام و ولی اون مولای متقیان علی علیه السلام درخواستی نداشتند
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      4 3
      پاسخ
      فقر که از در وارد شود ایمان از در دیگری خارج شود عزیزان معیشت مردمو درست کنید دین مردم خود به خود درست میشه (.لااکراه فی الدین )در دین هیچ اجباری نیست
    • علی IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      3 3
      پاسخ
      هر بدی چه کوچک و چه بزرگ مثل یک لکه سیاه است چه بزرگ و چه کوچک ... لذا بدی ها در جا و اندازه خود و هر کس در توان خودش با آن مقابله کند چرا هر لکه ای از کم شروع می شود و با مرور بزرگ می شود، چه مفاسد اقتصادی باشد، چه فرهنگی و چه ...
    • امید IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      4 4
      پاسخ
      این بی بندوباری فسق وفجوروبی حیایی وبی عفتی روسریع جمع کنید
    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کاش یه همچین طوماری هم برای اختلاس امضاء می کردین
    • یا عقیله العرب IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      3 0
      پاسخ
      هر روز بدتر از دیروز تا بیان کار فرهنگی بکنن خیلی بدتر از اینا رو نمیشه تو خیابون جمع کرد فساد جامعه رو گرفته.تفرجگاهها خانه فساد شده کاش فقط مشکل بی‌حجابی بود .بی حجابی عواقب خیلی بدتر داره.واقعا ارزش یک خانم به این نیست که نیمه عریان بیاد بیرون .
    • یا عقیله العرب IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      3 0
      پاسخ
      شمایی که میگی اگه مشکل اقتصادی حل بشه حجاب خودش درست میشه! حجاب چیکار به گرونی داره ؟اینایی که الان ترویج بی حیایی میکنن چ بی حجاب میان بیرون چند درصدشان مشکل اقتصادی دارن؟ البته که برای گرونی هم ما اعتراض داریم.چون ماهم تو همین جامعه زندگی میکنیم
      • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        2 0
        دقیقاً هر مسئله ای سرجای‌ خودش باید مطالبه بشه حجاب و عفت زنان مسئله ی خیییییللللییییی مهمیه الان این همه بی حجابی شد اوضاع درست شد
    • IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      2 0
      پاسخ
      موافقم
    • سالار IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      بله کار خداپسندانه ایی است اصلا چرا گشت ارشاد رو بهترش نمیکنید وبرگردونید من هر چی فکر میکنم میبینم به غیر از حجاب چیزهای دیگه مثل سگ گردونی ومثلا روزه خواری وتوهین به سردمداران کشور داره باب میشه با برگشتن گشت ارشاد با برنامه ریزی دقیق تر همه ی اینا حل میشه موافقم
    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      گناه علنی باید ازجامعه اسلامی جمع بشه هرکسی توخونه خودش هرکاری انجام بده کاریش نداریم اماتوجامعه بایدبه قانون خدا وکشوراحترام بذاره مادیگه خسته شدیم ازین بی بندوباری توروخدابیشترازاین قلب امام زمان رونشکنید جمع کنید بساط گناه علنی رو
    • قاسمی IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خواستار جمع شدن بیحجابی ها و سگ گردانی هستیم. خواهشا فکری کنید. جامعه به شدت پرشده از ولنگاری. حال جوانان خوب نیست. جرئت بیرون رفتن با دخترم راندارم..
    • IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      عزیزانی که کامنت گذاشتید وضع اقتصاد باید درست بشه، بزرگواران این دوتا منافات باهم نداره که یا برهمدیگه تقدم ندارن که، الان میگن تو زمینه حجاب قوه قضاییه و مجلس و رییس جمهور کار خودشو بکنه بله یکی دیگه از مطالباتمونم اقتصاده اینجاهم باید هر سه قوه کارشونو درست انجام بدن
    • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      کسانی که فقر و وضعیت اقتصادی و معیشت را مطرح می کنند باید بدانند که این ها بهانه ای برای ترویج بی حجابی و برهنگی و فساد و فحشا است که در این صورت امنیت به خطر می افتد وقتی که امنیت جانی نداشته باشی در فقر هم نمی توانی زندگی کنی.
    • اکبری IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      1 0
      پاسخ
      اول همه قرآن را فارسی بخوانیدحجاب توصیه شده نه واجب نه دراصول دین نه درفرع دین آمده که حجاب واجب است می‌خوان مردم راسرگرم کنند برای دزدی اختلاس پیشتر
    • مهران IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      1 0
      پاسخ
      بودجه تمامی این گروه ها رو حذف کنید و صرف فرهنگ سازی حجاب کنید
    • IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
      1 0
      پاسخ
      حضرات عالیه شما ها خوب واقفید که فقر وفساد هر دو یک معقوله هست چرا نمکید که میلیون ادم بعلت بی تدبیری اقا یان مسول دارن هرروز فقیر وفقیر تر میشپدند در عوض اقای ریسی داره کشور را تک قطبی به سوی سرمایه داری سوق میدهد چرا از محرمییت ها حرفی نمیزنید چسبیده اید به چهار لاخ مو زنان علت کرانی هست وبس

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