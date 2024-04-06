تیم رویایی لیگ برتر والیبال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابتهای لیگ برتر والیبال و کسب عنوان قهرمانی فولادسیرجان، تیم رویایی این رقابتها معرفی شد که به شرح زیر است:
بهترین سرعتی زن اول: سید محمد موسوی از فولادسیرجان
بهترین سرعتی زن: مسعود غلامی از شهداب یزد
بهترین قدرتیزن اول: شهروز همایونفرمنش از تیم فولادسیرجان
بهترین قدرتی زن دوم: پوریا خانزاده از تیم فولاد سیرجان
بهترین پشت خط زن: رضا رضایی از شهداب یزد
بهترین پاسور: محمدطاهر وادی از فولادسیرجان
بهترین لیبرو: محمدرضا حضرتپور از شهداب یزد
ارزشمندترین بازیکن: سیدمحمد موسوی از فولادسیرجان
پدیده لیگ برتر مسابقات: عرشیا بهنژاد از شهرداری ارومیه
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