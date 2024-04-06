تیم رویایی لیگ برتر والیبال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابت‌های لیگ برتر والیبال و کسب عنوان قهرمانی فولادسیرجان، تیم رویایی این رقابت‌ها معرفی شد که به شرح زیر است:

بهترین سرعتی زن اول: سید محمد موسوی از فولادسیرجان

بهترین سرعتی زن: مسعود غلامی از شهداب یزد

بهترین قدرتی‌زن اول: شهروز همایونفرمنش از تیم فولادسیرجان

بهترین قدرتی زن دوم: پوریا خانزاده از تیم فولاد سیرجان

بهترین پشت خط زن: رضا رضایی از شهداب یزد

بهترین پاسور: محمدطاهر وادی از فولادسیرجان

بهترین لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور از شهداب یزد

ارزشمندترین بازیکن: سیدمحمد موسوی از فولادسیرجان

پدیده لیگ برتر مسابقات: عرشیا به‌نژاد از شهرداری ارومیه