قرائت قرآن باعث انرژی مثبت در زندگی ام شده است

خبرگزاری مهر، گروه استانها: قرآن کریم، کتابی آسمانی و انسان ساز است که همواره در طول تاریخ مسیر درست را به انسانها نشان داده است. کتابی که بسیاری سعی میکنند آن را حفظ کرده و هر روز به قرائت آن بپردازند. در این میان نوجوانانی نیز هستند که از کودکی با قرآن انس گرفته و به حفظ کامل این کتاب آسمانی روی آوردهاند. نوجوانانی همانند محمدمهدی نصرت آبادی، که یک دانش آموز اهل شهرستان سیرجان استان کرمان میباشد و با وجود سن کم، حافظ کل قرآن کریم است و در مسابقات کشوری و استانی قرائت و حفظ قرآن مقامهای مختلفی را کسب کرده است. به همین منظور برای آشنایی با این فعال قرآنی نوجوان، گفت و گویی انجام شده که در ادامه میخوانید.
خودتان را معرفی کنید؟
محمدمهدی نصرت آبادی، ۱۶ سال دارم و در مقطع دهم نظری مشغول به تحصیل هستم.
رتبههایی که در مسابقات قرآنی کسب کردهاید را بیان کنید؟
بنده تا کنون مقامهای نفر اول مسابقات قرآن بسیج شهرستان سیرجان، نفر سوم استان کرمان در مسابقات بسیج، نفر اول مسابقات قرائت قرآن در استان کرمان، نفر ۴ مسابقات کشوری دانش آموزی، نفر اول مسابقات معراج اندیشه در قرائت قرآن و جزو ۱۰ نفر قاریان برتر شهرستان و استان کرمان میباشم.
فعالیتهای قرآنی شما چه تأثیری در زندگی شخصی تان داشته است؟
خدا را شکر میکنم که قرائت قرآن باعث انرژی مثبت در زندگی بنده شده است. زیرا هر وقت که حالم بد باشد با قرآن خواندن انرژی میگیرم.
چه اقداماتی را برای توسعه فعالیتهای قرآنی و آشنایی و علاقمندی بیشتر مردم سیرجان با قرآن انجام دادهاید؟
بنده در ماه مبارک رمضان در ترتیل خوانی قرآن شرکت میکنم و همچنین دوستان و آشنایان را دعوت میکنم تا در کرسیهای تلاوت قرآن شرکت کنند.
آیا از فعالیتهای قرآنی شما حمایتی صورت گرفته است و چه نیازها و مشکلاتی برای توسعه فعالیتهای قرآنی خود دارید؟
بله. بنده از اساتیدم، پدر و مادرم و مردم مهربان سیرجان که همیشه جامعه قرآنی را حمایت میکنند تشکر میکنم.
چگونه با قرآن مأنوس و به آن علاقه مند شدید؟
گوش دادن قرآن و خواندن مفهوم قرآن باعث شد که من سعی کنم راه و روش زندگی صحیح را یاد بگیرم و همین باعث شد که یکی اولویتهای بنده خواندن قرآن باشد.
و سخن پایانی؟
ابتدا از خدای مهربانم تشکر میکنم که تا اینجا به من کمک کرده است وبعد از اساتید مهربان و خانواده ام متشکرم. انشالله تا آخرین لحظه عمرم بتوانم خادم قرآن باشم و هر کاری در این مسیر از دستم بر میآید انجام دهم.
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