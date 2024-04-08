شهادت سه نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای مسکونی در شهرک «السلطانیه» در جنوب این کشور سه نفر شهید و شماری زخمی شدند.

برخی منابع هم به نقل از نیروهای دفاع مدنی لبنان از شهادت دو نفر و زخمی شدن یک تن در این حمله خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که در حمله هوایی به شهرک السلطانیه در جنوب لبنان، یکی از فرماندهان گروه «رضوان» وابسته به حزب الله و دو تن از همراهانش را به شهادت رسانده است.

این خبر در حالی است که رسانه‌های عبری زبان یک‌شنبه شب از به صدا درآمدن آژیر هشدار در شمال سرزمین‌های اشغالی از جمله «صفد»، «دلتون» و «صفصوفا» خبر دادند.

برخی منابع محلی نیز از به گوش‌رسیدن صدای انفجار در «صفد» اشغالی خبر دادند.

حزب الله لبنان روز گذشته هم برای اعلام حمایت از ملت و مقاومت فلسطین در نوار غزه و پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان و روستاها در جنوب لبنان، چندین پایگاه و مرکز تجمع نظامیان اشغالگر از جمله «زبدین»، «السماقه» و «المناره» را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی هم شهرک‌های «کفرکلا» و «راشیا الفخار» و «کفر حمام» را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.