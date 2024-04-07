به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی از عملیاتهای جدید خود علیه رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی خبر داد.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان با صدور بیانیهای تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۶:۳۲ عصر امروز یکشنبه هفتم آوریل ۲۰۲۴ پادگان زبدین واقع در مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات موشکی هدف قرار دادند.
در بیانیه دیگر حزبالله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴:۱۰ عصر امروز یکشنبه هفتم آوریل ۲۰۲۴ تجمع جدید نظامیان دشمن و جنگافزارهای آن در پشت موضع السماقه واقع در تپههای اشغالی کفرشوبا را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار دادند. این پهپاد انتحاری به صورت دقیق به هدف خود برخورد کرد.
پیش از آن نیز ساعت ۱:۴۵ بعد از ظهر امروز به وقت محلی استحکامات توپخانهای جدید ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف موضع صهیونیستی «المناره» هدف حمله توپخانهای حزبالله لبنان قرار گرفت.
از سوی دیگر حملههای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان نیز همچنان ادامه دارد. خبرنگار الجزیره گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «کفر کلا» در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داده است.
علاوه بر این توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرکهای «راشیا الفخار» و «کفر حمام» در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.
همچنین خبرنگار الجزیره گزارش داد که برخی مواضع در جنوب لبنان از سمت جولان اشغالی هدف حملههای توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
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