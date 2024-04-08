احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: یکی از مراحل سخت و پرچالشی که داشته ایم ایجاد ظرفیت برای معتادین متجاهر و آسیب دیدگان اجتماعی بود که به لطف خدا در قرارگاه اجتماعی در دو سال گذشته این مشکل بسیار بزرگ برطرف و بیش از ۱۰ هزار ظرفیت ایجاد شد. اگر این ۱۰ هزار ظرفیت ایجاد نمی‌شد امروز نمی‌توانستیم طرح ۱۵ روزه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی را برگزار کرده و آسیب دیدگان اجتماعی و معتادین متجاهر را به آن محل‌ها انتقال دهیم چون عملاً فضایی نبود که بخواهند منتقل شوند. از این ۱۰ هزار ظرفیت ۷۵۰۰ ظرفیت توسط شهرداری تهران در دو سال گذشته ایجاد شده است.

وی افزود: نکته و چالش دیگر پاتوق‌های بسیار حساس و بزرگی بود که خودش محل تجمع معتادین متجاهر بود و اجازه نمی‌داد که مردم بتوانند از محیط‌های پیرامونی و محله خود استفاده کند. پاتوق‌هایی که بیشتر و کمتر از ۱۵۰۰ نفر معتاد متجاهر داشت مثل فرحزاد، کوه سنگی، گردنه تنباکو، پارک میثاق و بوستان‌های محله هرندی و...... که این پاتوق‌های بزرگ در دو سال گذشته کاملاً پاکسازی شد.

احمدی صدر تصریح کرد: گام سوم پلاک‌های قرمزی بود که هر چقدر عملیات صورت می‌گرفت و ساماندهی رخ می‌داد فایده‌ای نداشت. بیش از ۴۰۰ پلاک قرمز در پایتخت وجود داشت که محل تجمع مواد فروشان، خرده فروشان، مصرف کندگان و بزه کاران بود که به لطف الهی در دو سال گذشته این مسئله بسیار مهم در قرارگاه اجتماعی تهران مورد توجه قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه موضوع بعدی که بسیار مهم بود و در دو سال اخیر محقق شد پذیرش جماعتی از آسیب دیدگان اجتماعی بود که هرگز پیش از این دو سال مورد توجه نبودند و آن هم منع پذیرشی ها بود تاکید کرد: اگر امروز طرح ۱۵ روزه ساماندهی معتادین متجاهر و آسیب دیدگان اجتماعی اجرا می‌شد و مواجه می‌شدیم با عدم پذیرش زخم بازها، عفونی ها، بانوان، کبر سن، صغرسن، ایدز، هپاتیت و … طرح‌های ساماندهی بی نتیجه می‌ماند و این جماعت کف خیابان‌ها بودند. امروز مراکز یاور شهر ما پذیرای تمام منع پذیرشی ها در سراسر تهران است و چالش عدم پذیرش این جماعت به لطف الهی حل شد.

وی ادامه داد: این موارد در دو سال گذشته از اواخر سال ۱۴۰۰ تا اسفندماه سال ۱۴۰۲ به لطف الهی در قرارگاه اجتماعی تهران محقق شد و در همکاران ما در سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی نیز تلاش شبانه روزی و مستمری را داشتند تا امروز اعلام کنیم که شهرداران مناطق و نواحی از مناطق و نواحی خود صیانت کنید و این دستاورد بزرگ برای تهران را حفظ کنید و در قبال این مهم نیز مسئولیت دارید.

احمدی صدر خاطرنشان کرد: این مراحل بسیار پرچالش انجام شده یعنی ۸۰ درصد عملیات ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در بازه زمستان ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۲ محقق شد و الان در فروردین ۱۴۰۳ شاهد مرحله پاکسازی و ساماندهی تکمیلی هستیم. اکنون شاهد آن هستیم که کودکان کار، معتادین متجاهر، متکدیان، آسیب دیدگان اجتماعی و … مورد ساماندهی قرار گرفتند و حالا وارد مرحله بسیار مهم و اصلی می‌شویم که مردم باید از کوی و برزن و محله خود صیانت کنند و در صورت مشاهده این افراد به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند. مساجد، هیأت‌ها، گروه‌های فعال مدنی و… مراقب محله خود باشند و به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا آنها هم به شهرداران نواحی اعلام کنند و شهرداران نواحی مستقیماً وارد عملیات شوند.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر کار با قوت و به صورت شبانه روزی دنبال می‌شود و تلاش‌های دوساله شبانه روزی در حوزه خدمات اجتماعی در کنار همراهی سایر دستگاه‌های فعال به نتیجه می‌رسد اما این را بدانید که آسیب‌های اجتماعی که با انسان و پپچیدگی های آن طرف است طی دو سال، سه سال، ده سال، پانزده سال و دو سه دهه ایجاد می‌شود و توقع اینکه یک شبه جمع شود نداشته باشیم. امروز بعد از دو سال می‌توانیم ادعا کنیم به مرحله‌ای رسیدیم که شهر تهران روزگار خوشی را سپری می‌کند اما اگر از ریشه‌ها و مبانی ایجاد آسیب‌های اجتماعی مثل مسائل اقتصادی، حاشیه نشینی، ورود غیر مجاز اتباع و مهاجران، مباحث فرهنگی و فرهنگ سازی عمومی غفلت شود آسیب‌های اجتماعی تکرار می‌شود هیچ گروه و مجموعه قدرتمندی نمی‌تواند آن را حل کند.

وی در پایان گفت: ما امروز مرحله میدانی و روی زمین را به لطف خدا به نتیجه رساندیم اما می‌طلبد مسئولین، نهادها و متولیان امر به موضوعات اقتصادی، فرهنگی، فرهنگ سازی عمومی و… بیشتر بپردازند تا شاهد باشیم آسیب‌های اجتماعی در کلانشهر تهران رو به کاهش چشمگیری می‌رود.