ادعای تکراری واشنگتن درباره عدم حمایت از اسرائیل در حمله به رفح

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که حمله زمینی رژیم اسرائیل به رفح، شهری که بیش از یک میلیون فلسطینی در آن پناه گرفته‌اند، به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات بین مقامات دولتی کاخ سفید و رژیم صهیونیستی در مورد جنگ غزه تبدیل شده است، واشنگتن بار دیگر مدعی شد که مخالف حمله زمینی ارتش اسرائیل به رفح است.

در شرایطی که واشنگتن از ابتدای تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه از هیچ کمک تسلیحاتی به این رژیم دریغ نکرده، بار دیگر مدعی شد از هیچ عملیات نظامی بزرگ رژیم اسرائیل در رفح حمایت نمی‌کند؛ نه طرح‌های نظامی بلکه توصیه‌هایی را به این رژیم پیشنهاد می‌دهد.

پایگاه خبری روسیا الیوم دوشنبه شب گزارش داد که متیو میلر، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اعلام کرد که واشنگتن به هیچ وجه نمی‌خواهد شاهد تهاجم گسترده به رفح به عنوان آخرین پناهگاه آوارگان فلسطینی در غزه باشد.

میلر با اشاره به اینکه واشنگتن طرح‌های نظامی جایگزینی در خودداری اسرائیل در حمله به رفح ارائه کرده، در عین حال تصریح کرد که واشنگتن خواهان «نابودی» حماس است، اما در عین حال غیرنظامیان باید در امان بمانند.

همزمان با مواضع جدید نتانیاهو در تعیین موعد جدید در حمله احتمالی به رفح، روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت» روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که اغلب اعضای کابینه اسرائیل، پیشنهاد آمریکا برای آتش‌بس در غزه را تأیید کردند، اما نتانیاهو با آن مخالفت کرده و اعلام کرده است که زمان ورود به رفح تعیین خواهد شد.

گفتنی است پیش از این، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) از توافق مقامات این رژیم بر سر زمان حمله زمینی به رفع در جنوب نوار غزه خبر داد.

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