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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۰:۲۳

ادامه تظاهرات علیه نتانیاهو و درخواست مبادله فوری اسرا

ادامه تظاهرات علیه نتانیاهو و درخواست مبادله فوری اسرا

هزاران تن از ساکنان اراضی اشغالی به همراه خانواده اسرا نزد حماس با سردادن شعار علیه کابینه نتانیاهو خواستار توافق فوری با گروه‌های فلسطینی و بازگشت هر چه زودتر فرزندان خود از غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در تل‌آویو دوشنبه شب طی تظاهراتی علیه سیاست‌های کابینه نتانیاهو در مدیریت جنگ غزه خواستار توافقی برای آزادسازی فوری اسرای اسرائیلی در غزه شدند.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین دوشنبه شب گزارش داد که هزاران نفر از شهرک‌نشینان دوشنبه شب با برپایی تظاهرات در تل آویو، خواستار اقدام فوری برای آزادی اسرای صهیونیست در غزه شدند.

در همین ارتباط، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شهرک‌نشینان صهیونیست مجدداً زیر بارش شدید باران در تل آویو دست به تظاهرات زده و خواستار اقدام فوری برای آزادی اسرای اسرائیلی در غزه شدند.

بسیاری از تحلیلگران در فلسطین اشغالی معتقدند که نتانیاهو تنها فردی است که می‌خواهد جنگ غزه را برای اهداف شخصی خود طولانی کند تا جایی که یاییر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل در این باره گفته است که نتانیاهو هیچ اهمیتی به اسرائیل نمی‌دهد بلکه فقط به منافع سیاسی خود می‌اندیشد.

کد مطلب 6073846

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    نظرات

    • فرهاد IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
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      مگه اونجا تظاهرات علیه مقامات آزاده
    • یک مسلمان IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
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      بدون آتش بس دائم هرگز!@@@.
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
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      اگر آمریکا به اسراییل کمک جنایت کارانه نمی کرد و حرف ملتهای دنیارا میشنید سی هزار نفر امروز در غزه زنده بودن در واقع آمریکا با وتوی قط نامه ها و با کمک تسلیحات به اسراییل باعث کشته شدن سی هزار فلسطینی زن وکودک در غزه شد

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