ادامه تظاهرات علیه نتانیاهو و درخواست مبادله فوری اسرا

به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در تل‌آویو دوشنبه شب طی تظاهراتی علیه سیاست‌های کابینه نتانیاهو در مدیریت جنگ غزه خواستار توافقی برای آزادسازی فوری اسرای اسرائیلی در غزه شدند.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین دوشنبه شب گزارش داد که هزاران نفر از شهرک‌نشینان دوشنبه شب با برپایی تظاهرات در تل آویو، خواستار اقدام فوری برای آزادی اسرای صهیونیست در غزه شدند.

در همین ارتباط، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شهرک‌نشینان صهیونیست مجدداً زیر بارش شدید باران در تل آویو دست به تظاهرات زده و خواستار اقدام فوری برای آزادی اسرای اسرائیلی در غزه شدند.

بسیاری از تحلیلگران در فلسطین اشغالی معتقدند که نتانیاهو تنها فردی است که می‌خواهد جنگ غزه را برای اهداف شخصی خود طولانی کند تا جایی که یاییر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل در این باره گفته است که نتانیاهو هیچ اهمیتی به اسرائیل نمی‌دهد بلکه فقط به منافع سیاسی خود می‌اندیشد.