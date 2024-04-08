۲۴ نفر ازمحکومان در آذربایجان غربی مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز دوشنبه در این خصوص اظهار کرد: پس از بررسی پرونده تعدادی از محکومان قضائی قطعی استان و اعلام به کمیسیون عفو مرکزی و پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب به مناسبت عیدسعید فطر و عید نوروز با عفو ۲۴ نفر از این محکومان موافقت فرمودند.

وی اضافه کرد: با وصول مراتب عفو، این محکومان از زندان آزاد و به آغوش خانواده خود باز می‌گردند که امیدواریم قدر این رأفت اسلامی را بدانند و به هیچ عنوان مرتکب جرمی نشوند و راهشان به زندان نیفتد.

رهبر معظم انقلاب به مناسبت سال نو و عید سعید فطر با عفو یا تخفیف مجازات بیش از دو هزار نفر از محکومان محاکم موافقت کردند.