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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۰:۰۸

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی:

۲۴ نفر ازمحکومان در آذربایجان غربی مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند

۲۴ نفر ازمحکومان در آذربایجان غربی مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند

ارومیه- رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: ۲۴ نفر از محکومان در آذربایجان غربی مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز دوشنبه در این خصوص اظهار کرد: پس از بررسی پرونده تعدادی از محکومان قضائی قطعی استان و اعلام به کمیسیون عفو مرکزی و پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب به مناسبت عیدسعید فطر و عید نوروز با عفو ۲۴ نفر از این محکومان موافقت فرمودند.

وی اضافه کرد: با وصول مراتب عفو، این محکومان از زندان آزاد و به آغوش خانواده خود باز می‌گردند که امیدواریم قدر این رأفت اسلامی را بدانند و به هیچ عنوان مرتکب جرمی نشوند و راهشان به زندان نیفتد.

رهبر معظم انقلاب به مناسبت سال نو و عید سعید فطر با عفو یا تخفیف مجازات بیش از دو هزار نفر از محکومان محاکم موافقت کردند.

کد مطلب 6073847

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