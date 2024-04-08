به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا لقمان نذیری شامگاه دوشنبه در مراسم «مانگی رمضان، مانگی فلسطین» که به همت مؤسسه اوج و در «خانه کرد» سنندج به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار شد، اظهار کرد: همدردی، اخوت و مهربانی با مسلمانان بی‌گناه و مظلوم فلسطین از اهداف برگزاری این مراسم است.

وی افزود: مردم فلسطین توسط رژیم کوک‌کش صهیونیست آواره شده‌اند اما همچنان در برابر ظالم ایستاده‌اند و کوتاه نمی‌آیند.

این عالم اهل سنت با بیان اینکه برای همه عالمیان روشن است که ظلم اسرائیل به فلسطین بی‌سابقه بوده، اعلام کرد: هدف اسرائیل و استکبار جهانی نابودی مسلمانان است و سنی و شیعه برای آنها تفاوتی ندارد و برای رسیدن به این امر تمام ظرفیت‌های خود را بکار برده‌اند.

ماموستا نذیری یادآور شد: بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم بی‌گناه فلسطین که ۱۵ هزار نفر آنها را کودکان تشکیل می‌دهند به شهادت رسیده و ۲۵۰ هزار نفر زخمی شده‌اند که مجامع بین‌المللی در برابر این ظلم باید برخیزند.

وی خاطرنشان کرد: هجمه رژیم صهیونیستی به مدارس، بیمارستان و مناطق مسکونی اوج جنایات آنان است که در ساعتی که کودکان در مدرسه هستند مدارس را مورد هجمه و بمباران‌های شدید قرار می‌دهند و کودکان بی‌گناه به شهادت می‌رسند.

وی اضافه کرد: امام راحل ما انقلابی را پایه‌گذاری کردند که پویا و بر اصل اسلام و بر پایه مشارکت و نقش‌آفرینی مردم حاکم بود و از آغاز شکل‌گیری تاکنون مهمترین و اصلی‌ترین پشتیبان و مدافع فلسطین بوده است.

ماموستا نذیری اضافه کرد: آمریکا و اسرائیل بدانند که پیام امت اسلامی در ایران پشتیبانی از مردم بی‌گناه فلسطین تا آخرین قطره خون است و نیاز است که امروز قضیه فلسطین به ویژه برای نسل جوان تبیین شود.

وی اعلام کرد: سکوت در برابر ظلم و ستم فلسطین به مردم بی‌گناه و مظلوم غزه جایز نیست و موجب می‌شود دشمن بیش از پیش درنده‌تر شود.