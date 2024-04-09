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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۸

ترافیک سنگین در محور چالوس/ فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی

ترافیک سنگین در محور چالوس/ فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی

ترافیک در محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا هریجان سنگین است.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت جوی ترافیکی آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده انتهای آزادراه و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا هریجان سنگین است.

همچنین تردد در محورهای هراز و فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

طبق آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها همچون آزادراه کرج - قزوین محدوده مهر ویلا، آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محور شهریار - تهران محدوده شهرقدس ترافیک سنگین است.

آخرین وضعیت جوی نشان می‌دهد در برخی از محورهای استان آذربایجان غربی دارای بارش باران است.

محورهای غیر شریانی هشتگرد - طالقان و محورهای فصلی سروآباد - پاوه، سی سخت - پادنا، گنجنامه - تویسرکان، وازک - بلده و پونل - خلخال دارای انسداد است.

کد مطلب 6074000
زهره آقاجانی

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