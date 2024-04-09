ترافیک سنگین در محور چالوس/ فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت جوی ترافیکی آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده انتهای آزادراه و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا هریجان سنگین است.
همچنین تردد در محورهای هراز و فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.
طبق آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها همچون آزادراه کرج - قزوین محدوده مهر ویلا، آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محور شهریار - تهران محدوده شهرقدس ترافیک سنگین است.
آخرین وضعیت جوی نشان میدهد در برخی از محورهای استان آذربایجان غربی دارای بارش باران است.
محورهای غیر شریانی هشتگرد - طالقان و محورهای فصلی سروآباد - پاوه، سی سخت - پادنا، گنجنامه - تویسرکان، وازک - بلده و پونل - خلخال دارای انسداد است.
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