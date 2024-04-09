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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۹

تملک و تخریب ملک معارض در محله حکمت تهران

تملک و تخریب ملک معارض در محله حکمت تهران

تملک و تخریب ملک معارض در خیابان شهید کریمی محله حکمت تهران با حضور نیروهای نظارتی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه یک تهران اعلام کرد: با هدف افزایش عرض معبر و به منظور روان سازی جریان ترافیک در خیابان شهید کریمی محله حکمت، یک باب خشکشویی قدیمی که با عقب نشینی املاک مجاور به تدریج در معبر اصلی قرار گرفته بود، پس از طی مراحل قانونی، روز گذشته توسط نیروهای اجرایی سامانه ۱۳۷ و اداره خدمات شهری ناحیه ۸ و حضور عوامل نظارتی سازمان‌های آب و فاضلاب، گاز و برق تخریب شد.

دومین دور پایش محلات شمال تهران با هدف بررسی وضعیت اجرای مصوبات تعیین شده در دور اول بازدیدها، از ناحیه هشت آغاز و ۴۴ پروژه اجرایی شامل ۱۹ مصوبه در محله چیذر و ۲۵ مصوبه در محله حکمت تصویب و جهت اجرا به معاونت‌ها و شهرداران نواحی ابلاغ و در حال انجام است.

تملک و تخریب ملک معارض در محله حکمت تهران

کد مطلب 6074250

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