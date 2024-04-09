مرخصی و آزادی ۷ هزار نفر از محکومان استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران از اعطای مرخصی و آزادی مجموعاً ۷۰۴۰ نفر از محکومان زندان‌های استان تهران به مناسبت تقارن عید نوروز با ایام نورانی ماه مبارک رمضان خبر داد.

صالحی گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه و در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در جهت باز اجتماعی شدن اقشار آسیب پذیر و تحکیم بنیان خانواده و در نتیجه تدابیر اتخاذی از سوی دادستانی تهران، به مناسبت تقارن عید نوروز با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۵۱۷۵ نفر از محکومان واجد شرایط قانونی به مرخصی اعزام و همچنین تعداد ۱۸۶۵ نفر از محکومان نیز با احراز شرایط اصلاح پذیری و باز اجتماعی شدن، با استفاده از ظرفیت نهاد ارفاقی «آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک (پابند الکترونیکی)» از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشتند.

وی افزود: امنیت جامعه و آسایش شهروندان، خط قرمز دستگاه قضائی است؛ فلذا در راستای تأمین آرامش مردم و صیانت از امنیت روانی جامعه، از اعطای مرخصی به مخلان امنیت عمومی از جمله سارقین مسلح و سابقه دار و همچنین مرتکبان جرایم خشن و خاصی که موجب سلب آسایش از مردم هستند؛ وفق مقررات خودداری شد.