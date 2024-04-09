به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن بیستم فروردینماه، سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید سیدمرتضی آوینی جزئیات برنامههای گرامیداشت «هفته هنر انقلاب اسلامی» در اصفهان اعلام شد.
احمد نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی گفت: این هفته ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدمرتضی آوینی با مجموعهای از برنامههای هنری در خدمت هنرمندان و اهالی هنر اصفهان هستیم.
وی گفت: بزرگداشت «هفته هنر انقلاب اسلامی» در اصفهان با برنامههایی مانند تولید نماهنگ ویژه این ایام، برگزاری نمایشگاه نقاشی ریشهها با آثاری از استاد شعرباف، اجرای ۷ نمایش خیابانی توسط گروههای نمایشی استان اصفهان، دورهمی هنرمندان رشتههای (تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات، پایداری و…)، تولید محتواهای گرافیکی انجام خواهد شد.
رئیس حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به اینکه نخستین روز از هفته هنر انقلاب اسلامی در تقویم رسمی کشور به نام «روز هنر انقلاب اسلامی» ثبت شده است خاطرنشان کرد: حوزه هنری انقلاب اسلامی از امروز به مدت هفت روز میزبان برگزاری تئاترهای خیابانی با موضوع (هنر انقلاب و اصفهان) در فضای باز خانه هنرمندان خواهد بود.
وی ادامه داد: آئین افتتاح نمایشگاه «ریشه ها» که شامل ۱۲۰ اثر از آثار آبرنگ و آب مرکب استاد مصطفی شعرباف است در مجموعه گالریهای سعدی (بوستان، گلستان، تماشا، نقطه) در این هفته برگزار میشود.
نوری تصریح کرد: همچنین به همین مناسبت با دعوت از بیش از ۷۰۰ هنرمند پیشکسوت و جوان از هنرمندان رشتههای تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات و ادبیات پایداری، چهار برنامه دورهمی ویژه هنرمندان به میزبانی حوزه هنری اصفهان برگزار میشود. در این دورهمی ها علاوه بر تبادل نظر و هم فکری، هنرمندان به ارائه آثار خود نیز میپردازند. برای مثال در رشته ادبیات شاعران به شعرخوانی با موضوع آزاد و… با محوریت انجمنهای ادبی شهرستانهای استان خواهند پرداخت.
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