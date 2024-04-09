محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران _شمال

سرهنگ احمد شیرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره محدودیت‌های ترافیکی در استان‌های مازندران و البرز گفت: در محور چالوس (شمال به جنوب) و آزادراه تهران _شمال (شمال به حنوب) محدودیت تردد همه وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب (محور و آزادراه فوق) اجرا شد.

وی در خصوص آخرین وضعیت محورهای شمالی بیان داشت: شاهد ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده انتهای آزادراه و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و همچنین در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده گیلاوند هستیم.

وی ادامه داد: در محور هراز و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) تردد روان است و در محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: همچنین شاهد ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده مهرویلا هستیم.