ارشیا رجبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محافل قرآنی باشکوهی در نقاط مختلف کشور به ویژه گیلان برگزار شد که اثرات ارزشمندی را به همراه داشت.

وی با اشاره به برپایی برنامه محفل افزود: محفل در حالی فصل دومش در حال برگزاری است که دایره و گستره بینندگانش از ایران و کشورهای مسلمان فراتر رفته است.

این حافظ کل قرآن با اشاره به اثرات ارزشمند محفل در زندگی اجتماعی و فرعی بیان کرد: محفل راه نفوذ قرآن به باطن زندگی مردم شده است.

رجبی با بیان اینکه محفل به دنبال تربیت نسل قرآنی است، گفت: جذابیت، خلاقیت و نوع آوری برنامه محفل، یادگیری و حفظ قرآن را تسهیل بخشیده است.

این حافظ کل قرآن کریم تصریح کرد: بسط و گسترش فعالیت‌های قرآنی و برنامه‌هایی از قبیل محفل در جامعه امروزی ضرورت دارد.