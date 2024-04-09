به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی از ۲ حمله پهپادی خود علیه رژیم صهیونیستی خبر داد.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان با صدور بیانیهای تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳ عصر امروز سهشنبه نهم آوریل ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در موضع البغدادی با یک پهپاد انتحاری هدف قرار دادند. این پهپاد به صورت دقیق به هدف خود برخورد کرد.
در بیانیه دیگر حزبالله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳ عصر امروز سهشنبه نهم آوریل ۲۰۲۴ دستگاه ایجاد اختلال در حرکت پهپادها را در موضع العاصی با یک پهپاد انتحاری هدف قرار دادند. این پهپاد به صورت دقیق به هدف خود برخورد کرد.
پیش از این نیز طی روز جاری حزبالله لبنان ۶ عملیات دیگر را علیه مواضع، نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی به انجام رسانده بود. بنابراین با احتساب این ۲ عملیات جدید شمار عملیاتهای حزبالله لبنان در روز جاری به ۸ عملیات میرسد.
از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «کفر کلا» در جنوب لبنان را بمباران کردهاند.
خبرنگار المنار نیز اعلام کرد که بقایای پهپاد هرمس ۹۰۰ ارتش رژیم صهیونیستی که چند روز پیش از سوی حزبالله لبنان هدف قرار داده شده بود در حد فاصل منطقه «العزیه» و شهرک «کفرکلا» در جنوب لبنان از سوی جنگندههای ارتش این رژیم بمباران شده است.
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