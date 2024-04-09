حزب الله تانک مرکاوا و مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین اعلام کرد که پادگان دویو رژیم صهیونیستی از سمت لبنان هدف حمله قرار گرفته است.

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در راستای حمایت از مردم استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و یک تانک مرکاوا را در پادگان دویو هدف قرار دادند که این تانک منهدم شد و شماری از نظامیان دشمن صهیونیست کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

همچنین خبرنگار المیادین از هدف قرار گرفتن پادگان زبدین در مزارع اشغالی شبعا با آتش مستقیم حزب الله لبنان خبر داد.

همچنین حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان اشغالگر در حومه مرکز جل العلام را نیز با توپخانه هدف قرار داده است.

حزب‌الله لبنان در چند ماه گذشته در پی جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نسل‌کشی فلسطینیان در این منطقه، مواضع نظامی رژیم را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده است؛ موضوعی که سبب هراس صهیونیست‌های شهرک‌نشین در این مناطق شده است.

تاکنون ده‌ها هزار صهیونیست از ترس حملات مقاومت از شهرک‌های نزدیک مرزهای لبنان خارج شده‌اند.