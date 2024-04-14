اعلام هویت ضارب حمله مرگبار به مرکز خرید سیدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای‌نیوز، پلیس ایالت «نیو ساوت ولز» استرالیا اعلام کرد که «جوئل کوچی» مسئول حمله دیروز به مرکز خریدی در سیدنی بود که با مداخله پلیس به ضرب گلوله از پا درآمد.

براساس اعلام پلیس، کوچی ۴۰ ساله از نوعی مشکل روانی نامشخص رنج می‌برده است. بازپرسان تروریستی بودن پرونده را رد و با خانواده ضارب نیز صحبت کرده‌اند. آنتونی کوک، معاون کمیسر پلیس نیوساوت‌ولز دراین‌باره گفت: همچنان به جمع‌آوری اطلاعات درباره مجرم ادامه خواهیم داد اما در این مرحله کاملا روشن است که اختلالات روانی عامل این حادثه بوده است.

وی افزود: تا اینجای تحقیقات، هیچ اطلاعات، مدرک و اخباری مبنی بر اینکه این(چاقوکشی) با انگیزه‌ای خاص اعم از ایدئولوژیک یا غیره صورت گرفته باشد، در دست نداریم.

پلیس در ابتدا اعلام کرده بود که در این حادثه، ضارب پس از کشتن چهار نفر، به ضرب گلوله پلیس از پا در آمده است اما اندکی بعد آنتونی کوک شمار قربانیان را هفت نفر (به‌علاوه ضارب) اعلام کرد. این حمله در مرکز خرید «وستفیلد بوندی جانکشن» رخ داد.