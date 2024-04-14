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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۱۰

اعلام زمان بندی آزمون حفظ ۲۰ جزء مؤسسه مهد قرآن در سال ۱۴۰۳

اعلام زمان بندی آزمون حفظ ۲۰ جزء مؤسسه مهد قرآن در سال ۱۴۰۳

معاونت آموزش موسسه کشوری مهد قرآن با صدور بخشنامه ای برای مدیران و شعب و کانون های مهد قرآن سراسر کشور زمان بندی آزمون سراسری حفظ ۲۰ جزء قرآن را اعلام کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن با اشاره به شرکت حفاظ واجد شرایط در هشتمین دوره آزمون سراسری حفظ ۲۰ جز گفت: برابر جدول زمان بندی ثبت نام از ۲۶ فروردین تا دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ از طریق سایت مؤسسه مهد قرآن انجام می‌شود. همچنین آزمون شفاهی روزهای سه شنبه ۱۸ و چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد.

بنا بر این گزارش داشتن گواهینامه حفظ ۱۵ جز قرآن کریم برای شرکت کنندگان در آزمون حفظ ۲۰ جز الزامی است.

یادآور می‌شود آزمون کتبی ترجمه، مفاهیم و تدبر حفظ ۲۰ جز به صورت آنلاین از طریق سایت مؤسسه روز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۴ به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6077615

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