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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۲

نادران در گفتگو با مهر:

23 عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به تبصره های دائمی بودجه تعیین شدند

23 عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به تبصره های دائمی بودجه تعیین شدند

23 عضو کمیسیون مشترک مجلس برای رسیدگی به لایحه تبصره های دائمی بودجه تعیین شدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر با اعلام جزئیات تصمیم امروز صبح مجلس درباره تشکیل کمیسیون مشترک برای رسیدگی به لایحه تبصره های دائمی بودجه گفت: ابوالفضل کلهر به عنوان رئیس این کمیسیون تعیین شد.

الیاس نادران افزود: نیک فر نایب رئیس اول، یحیوی نایب رئیس دوم، رضایی مخبر، فهیمی منشی اول و ندیمی منشی دوم کمیسیون مشترک مجلس برای رسیدگی به لایحه تبصره های دائمی بودجه انتخاب شدند.

وی ادامه داد: پنج نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و چهار نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی به عضویت این کمیسیون درآمدند و مابقی اعضا از سایر کمیسیونهای تخصصی مجلس هستند.

نادران از برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشترک مجلس برای رسیدگی به لایحه تبصره های دائمی بودجه در دوشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: نمایندگان دستگاه های اجرایی نیز در جلسات این کمیسیون مشترک حضور خواهند داشت.

کد مطلب 607801

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