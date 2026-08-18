منتقد اینفانتینو از فیفا جدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کوین لامور مدیر ارشد عملیاتی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، پس از انتقاد علنی از برنامه‌های جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

فیفا با تأیید پایان همکاری خود با لامور اعلام کرد که رابطه کاری این نهاد با مدیر ارشد عملیاتی خود در تاریخ ۱۷ اوت ۲۰۲۶ (۲۶ مرداد) به پایان رسیده است. فیفا در بیانیه‌ای ضمن تشکر از لامور بابت دو سال فعالیت در این سازمان، برای او در ادامه مسیر حرفه‌ای‌اش آرزوی موفقیت کرد و اعلام کرد که توضیح بیشتری درباره این موضوع ارائه نخواهد شد.

جدایی لامور چند هفته پس از آن صورت گرفت که او در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، به شدت از اینفانتینو و طرح موسوم به «FIFA Forward Enterprise» انتقاد کرد؛ طرحی که در نهایت به دلیل واکنش‌های منفی گسترده کنار گذاشته شد.

بر اساس این طرح، فیفا قصد داشت بخشی از سهام یک نهاد تجاری جدید را که قرار بود مسئول برگزاری و مدیریت رویدادهای اصلی این سازمان از جمله جام جهانی و جام جهانی باشگاه‌ها باشد، به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کند.

لامور در اظهارات خود به آسوشیتدپرس مدعی شده بود که کارکنان فیفا درباره این طرح از سوی اینفانتینو «فریب داده شده‌اند». او همچنین تأکید کرده بود که این پروژه متعلق به یک فرد است و نباید اجرایی شود و از رهبران فوتبال جهان خواسته بود درباره ادامه ریاست اینفانتینو و نحوه اداره فوتبال تصمیم‌های درستی اتخاذ کنند.

مدیر ارشد عملیاتی فیفا همچنین در واکنش به احتمال از دست دادن شغلش به دلیل انتقادهای علنی خود گفته بود که اگر اظهارنظرهایش باعث برکناری او شود، این تصمیم را درک و به آن احترام خواهد گذاشت.

لامور از نوامبر ۲۰۲۴ در سمت مدیر ارشد عملیاتی فیفا فعالیت می‌کرد. او پیش از حضور در فیفا، در اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) فعالیت داشت و از سال ۲۰۰۷ به این نهاد پیوسته بود. لامور در یوفا سمت معاون دبیرکل را نیز بر عهده داشت و پیش از این با اینفانتینو در ساختار فوتبال اروپا همکاری کرده بود.

ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، نیز با ارسال ایمیلی به کارکنان این سازمان، خبر جدایی لامور را اعلام و از خدمات دو ساله او تقدیر کرد.

جدایی لامور در حالی رخ داده است که پیش از این کارلوس کوردیرو، مشاور ارشد اینفانتینو، نیز در ماه ژوئیه از سمت خود استعفا کرده بود. کوردیرو از مخالفان طرح FIFA Forward Enterprise بود و مخالفت او با این برنامه یکی از دلایل اصلی کناره‌گیری‌اش عنوان شد.

فیفا در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که قصد دارد ۲۰ درصد از سهام یک نهاد جدید را به یک گروه سرمایه‌گذاری واگذار کند. این نهاد قرار بود به صورت جداگانه فعالیت کرده و مدیریت رقابت‌های مهم فیفا از جمله جام جهانی و جام جهانی باشگاه‌ها را بر عهده بگیرد.

ارزش این معامله ۴.۲ میلیارد دلار (حدود ۳.۱ میلیارد پوند) اعلام شده بود و گروه سرمایه‌گذاری «تروایو اترنال» به رهبری جاشوا کوشنر، سرمایه‌گذار آمریکایی و برادر داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از جمله طرف‌های اصلی این پیشنهاد بود.

با این حال، طرح واگذاری بخشی از سهام رقابت‌های اصلی فیفا با واکنش‌های گسترده و مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد و در نهایت فیفا از اجرای آن صرف‌نظر کرد.

این ماجرا همچنین به بحرانی جدی در روابط فیفا با برخی کنفدراسیون‌های قاره‌ای منجر شد. یوفا، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (کونکاکاف) و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) خواستار کناره‌گیری اینفانتینو از ریاست فیفا شدند. در مقابل، کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL) و کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) تاکنون چنین درخواستی را مطرح نکرده‌اند.

یوفا همچنین تهدید کرده است که در صورت ادامه این شرایط، احتمال تحریم و عدم حضور در مسابقات آینده فیفا وجود خواهد داشت.

سخنگوی یوفا در تاریخ ۶ اوت در این باره اعلام کرده بود که اتحادیه‌های عضو این کنفدراسیون درباره شرایط عدم شرکت در رقابت‌های فیفا موضع روشنی دارند. نخستین شرط آنها، لغو پیشنهاد واگذاری بخشی از مسابقات مهم فیفا بود و دومین شرط نیز ارائه تضمین‌هایی برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامی در آینده عنوان شده بود.

یوفا تأکید کرده بود که هیچ‌یک از این شرایط محقق نشده و این کنفدراسیون همچنین به صورت آشکار اعلام کرده است که اعتماد خود را به ریاست جیانی اینفانتینو از دست داده است و این موضع همچنان پابرجاست.

این موضع‌گیری پس از نشست بحرانی مدیران ارشد فیفا در مراکش در تاریخ ۵ اوت صورت گرفت؛ نشستی که در نهایت به عذرخواهی مشترک اینفانتینو و گرافستروم منجر شد.

نکته قابل توجه اینکه کوین لامور، با وجود عضویت در هیئت مدیریتی فیفا، به نشست مذکور دعوت نشده بود؛ موضوعی که جدایی او از فیفا را در ادامه بحران پیرامون طرح FIFA Forward Enterprise بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.