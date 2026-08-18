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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

درآمد پرستاران افزایش می یابد؛ بازبینی تعرفه های پرستاری

درآمد پرستاران افزایش می یابد؛ بازبینی تعرفه های پرستاری

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: قرار است تعرفه خدمات پرستاری بازبینی شود و کتاب تعرفه‌های این گروه نیز مورد اصلاح گردد تا درآمد آنها از محل ارائه خدمات درمانی افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید محمد جمالیان، در مورد ترمیم تعرفه‌های پرستاری در هفته‌های آینده، با اشاره به مطالبات و دغدغه‌های جامعه پرستاری، اظهار داشت: با وجود تلاش‌های دولت و مجلس برای بهبود وضعیت کادر درمان، افزایش تورم موجب شده بخش قابل توجهی از اثر حمایت‌ها و اقداماتی که برای بهبود شرایط این قشر انجام شده، از بین برود و به همین دلیل ضرورت بازنگری در نظام پرداخت و تعرفه‌های خدمات پرستاری بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت جایگاه کادر درمان، قرار است تعرفه خدمات پرستاری بازبینی شود و کتاب تعرفه‌های این گروه نیز مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد تا درآمد پرستاران از محل ارائه خدمات درمانی افزایش پیدا کند.

جمالیان ادامه داد: هدف این است که تعرفه‌ها متناسب با خدماتی که پرستاران ارائه می‌کنند، بازنگری شود و در این میان برخی بخش‌ها که شرایط کاری ویژه‌ای دارند، از جمله اورژانس و اتاق عمل، در اولویت قرار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح وضعیت پرداختی نباید صرفاً به گروه پرستاری محدود شود، گفت: تلاش ما این است که این موضوع سایر گروه‌های کادر درمان را نیز دربرگیرد و نیروهایی که مشمول قانون ارتقای بهره‌وری هستند، مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: کارکنان علوم آزمایشگاهی، نیروهای رادیولوژی و سایر گروه‌هایی که مشمول قانون ارتقای بهره‌وری هستند نیز بخشی از کادر درمان محسوب می‌شوند و باید در اصلاحات مربوط به نظام پرداخت و تعرفه‌ها مورد توجه قرار گیرند.

جمالیان در پاسخ به آخرین وضعیت پیگیری فوق‌العاده خاص کارکنان حوزه سلامت نیز گفت: با همکاری وزارت بهداشت، پرداخت ماهانه ۴ میلیون تومان به صورت ثابت برای کارکنان حوزه سلامت انجام می‌شود، این پرداخت از خردادماه آغاز شده و حدود سه ماه است که مبلغ فوق‌العاده خاص به صورت ماهانه پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: پرداخت این مبلغ بخشی از اقداماتی است که برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان حوزه سلامت انجام شده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، همچنان باید اصلاحات مربوط به نظام پرداخت و تعرفه خدمات کادر درمان دنبال شود.

جمالیان تأکید کرد: بازنگری تعرفه‌ها باید به شکلی انجام شود که خدمات واقعی کادر درمان در نظام پرداخت دیده شود و افزایش درآمد ناشی از خدمات درمانی، متناسب با مسئولیت، حجم کار و شرایط کاری این نیروها باشد.

کد مطلب 6919848
حبیب احسنی پور

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