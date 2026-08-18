به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، با وجود تاکید ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر چابک‌سازی، اصلاح ساختار و حذف تشکیلات غیرضرور، موازی‌کاری در فعالیت‌های علمی و پژوهشی وزارت نفت از جمله در دانشگاه و پژوهشکده صنعت نفت، پارک علم و فناوری نفت و موسسه مطالعات بین‌الملل انرژی همچنان استمرار داشته و علی‌رغم پیگیری‌ها از وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور، در آستانه سال سوم اجرای قانون، اقدام مؤثر و نتیجه‌ بخشی صورت نپذیرفته است.

این نهاد نظارتی ضمن پیگیری بازتعریف ساختارها و پایان دادن به موازی‌کاری در این حوزه، اطاله ناشی از تشریفات اداری را رافع مسئولیت قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط نمی‌داند و در صورت اجرا نشدن تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم، موضوع مورد پیگیری و اقدام قانونی قرار خواهد گرفت.