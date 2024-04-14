انسداد ۳۶۰۰ حساب بانکی و سیم کارت در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری گفت: با تلاش کارآگاهان در سال ۱۴۰۲ در حوزه مقابله با کلاهبرداری، شاهد افزایش ۲۲.۶ درصدی کشف به کشف و کشف ۸۵ درصدی پروندهها در سطح کشور بودهایم.
این مقام انتظامی افزود: شایعترین کلاهبرداریها با عنوان خرید و فروش، برداشت متقلبانه از حساب، سایتهای اینترنتی، سرمایه گذاری و دلالی بوده است.
رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: سال گذشته، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی و تعداد یک هزار و ۳۱۸ سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران مسدود شده است.
سردار قنبری افزود: با اجرای طرحهای مختلف در سال گذشته توانستیم جرایم سازمان یافته را کاهش دهیم.
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