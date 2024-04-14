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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۰۴

سردار قنبری خبر داد؛

انسداد ۳۶۰۰ حساب بانکی و سیم کارت در سال گذشته

انسداد ۳۶۰۰ حساب بانکی و سیم کارت در سال گذشته

رییس پلیس آگاهی فراجا گفت: در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ شماره کارت، حساب بانکی، سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری گفت: با تلاش کارآگاهان در سال ۱۴۰۲ در حوزه مقابله با کلاهبرداری، شاهد افزایش ۲۲.۶ درصدی کشف به کشف و کشف ۸۵ درصدی پرونده‌ها در سطح کشور بوده‌ایم.

این مقام انتظامی افزود: شایع‌ترین کلاهبرداری‌ها با عنوان خرید و فروش، برداشت متقلبانه از حساب، سایت‌های اینترنتی، سرمایه گذاری و دلالی بوده است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: سال گذشته، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی و تعداد یک هزار و ۳۱۸ سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران مسدود شده است.

سردار قنبری افزود: با اجرای طرح‌های مختلف در سال گذشته توانستیم جرایم سازمان یافته را کاهش دهیم.

کد مطلب 6078069

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