  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۲۱

سناتور آمریکایی: دولت بایدن درگیری با ایران را خط قرمز بداند

سناتور آمریکایی: دولت بایدن درگیری با ایران را خط قرمز بداند

رییس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد دولت واشنگتن باید درگیری با ایران را خط قرمز خود بداند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌بی‌سی نیوز، رییس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا گفت دولت این کشور نباید در اقدام نظامی علیه ایران مشارکتی داشته باشد.

«مایکل ترنز» رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که واشنگتن نباید در اقدام نظامی علیه ایران شرکت کند.

رییس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که واشنگتن باید درگیری با ایران را خط قرمز خود بداند.

ترنر ضمن درخواست از دولت بایدن برای جدی گرفت حمله ایران، بیان کرد: این حمله بی سابقه بوده و باید به عنوان یک تشدید تنش در نظر گرفته شود.

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد: در این مرحله فکر نمی‌کنم که آمریکا لازم باشد مستقیماً درگیر یک اقدام نظامی علیه ایران شود.

پیشتر بایدن در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود واشنگتن این رژیم را در صورت حمله به ایران حمایت نخواهد کرد.

کد مطلب 6078196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها