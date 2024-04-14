سناتور آمریکایی: دولت بایدن درگیری با ایران را خط قرمز بداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌بی‌سی نیوز، رییس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا گفت دولت این کشور نباید در اقدام نظامی علیه ایران مشارکتی داشته باشد.

«مایکل ترنز» رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که واشنگتن نباید در اقدام نظامی علیه ایران شرکت کند.

رییس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که واشنگتن باید درگیری با ایران را خط قرمز خود بداند.

ترنر ضمن درخواست از دولت بایدن برای جدی گرفت حمله ایران، بیان کرد: این حمله بی سابقه بوده و باید به عنوان یک تشدید تنش در نظر گرفته شود.

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد: در این مرحله فکر نمی‌کنم که آمریکا لازم باشد مستقیماً درگیر یک اقدام نظامی علیه ایران شود.

پیشتر بایدن در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود واشنگتن این رژیم را در صورت حمله به ایران حمایت نخواهد کرد.