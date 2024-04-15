خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در پاسخ به جنایتهای متعدد رژیم صهیونیستی از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان و مستشاران نظامی کشورمان در سوریه، شامگاه شنبه نیروی هوافضای سپاه دهها فروند موشک و پهپاد را به سمت اهداف معینی در داخل سرزمینهای اشغالی شلیک کرد. این عملیات در پاسخ به حمله روز ۱۳ فروردین رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت مستشاران ارشد ایرانی در این کشور انجام شد.
«علی عزالدین» نویسنده و تحلیلگر لبنانی در گفتوگو با خبرنگار مهر به تحلیل اهمیت این عملیات موفقیت آمیز و بازدارندگی آن برای رژیم صهیونیستی پرداخت.
در ادامه متن مصاحبه را میخوانیم:
تحلیل شما از حمله پهپادی و موشکی ایران به رژیم صهیونیستی که در پاسخ به تجاوز این رژیم به کنسولگری ایران در دمشق صورت گرفت، چیست؟
حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران به رژیم رو به زوال اسرائیل در پاسخ به تداوم حملات مکرر رژیم صهیونیستی صورت گرفت از جمله حمله به حضور مستتشاری ایران در سوریه و کشورهای محور مقاومت. رژیم صهیونیستی در آخرین حمله خود تمامی موازین و قوانین دیپلماتیک را زیر پا گذاشت و کنسولگری ایران در دمشق را هدف قرار داد.
این حمله در چارچوب حق مشروع پاسخگویی ایران به جنایات مستمر صهیونیستها علیه فرماندهان سپاه پاسداران ایران و علیه موجودیت ایران و همچنین پس از وحشیگری راست گرایان افراطی به ریاست نتانیاهو انجام شد.
این عملیات حمله پیچیدهای بود که به صورت ترکیبی انجام شد، بر خلاف تجاوزات صهیونیستها که همواره حملات تروریستی خود را به صورت وحشیانه و ددمنشانه با هدف قرار دادن غیر نظامیان مرتکب میشوند. در واقع این عملیات مستقیماً توسط جمهوری اسلامی ایران برای تحقیر بیشتر این رژیم در حال فروپاشی در مقابل چشم جهانیان انجام شد. عملیات وعده صادق با تاکید بر مشروعیت پاسخ ایران، چالش بزرگی در برابر کشورهایی که از اولین روز عملیات ۷ اکتبر از رژیم صهیونیستی حمایت کردند، ایجاد کرد.
عملیات نظامی سپاه با تکیه بر تاکتیکهای متمایز از طریق سیلی از پهپادها و پس از آن حمله گسترده موشکی با ویژگیهای مختلف و متمایز و قابلیتهای نظامی عظیم انجام شد و تعداد زیادی از آنها به اهداف شناسایی شده توسط ایران با موفقیت اصابت کرد، در نتیجه این رخداد حیثیت و هیبت دشمن اسرائیلی را که چهل سال به آن میبالید و گمان نمیکردند که ایران بتواند به آن پاسخ دهد را خدشه دار کرد.
علی رغم وجود لایههای دفاعی و سامانههای موشکی آمریکا، بریتانیا و فرانسه که برای ممانعت از حمله به این رژیم نقش آفرینی میکردند کشورهای حامی این رژیم دچار شوک بزرگی شدند.
مساله مهمی که در این راستا مطرح شد این است که اگر دخالت آشکار استکبار جهانی در دفاع از اسرائیل نبود، این رژیم در مقابل ملتهای مقاوم منطقه نمیتوانست به تنهایی بایستد و این همان اتفاقی است که از روز اول عملیات طوفان الاقصی رخ داد.
حمله موشکی و پهپادی ایران تا چه میزان موفقیت آمیز بود و چه هزینهها و یا خسارتهایی را بر اسرائیل به بار آورد؟
طبق معمول، دشمن اسرائیلی تلفات و خسارات خود را پنهان میکند، اما این حجم عظیم از کلیپهای ویدئویی که پخش شده این موضوع را روشن کرده که این رژیم خسارتهای زیادی را متحمل شده است.
میزان اثربخشی حملات ایران، میزان موفقیت عملیات و میزان شکست سامانههای حفاظتی دفاعی از گنبد آهنین، فلاخن داوود (برای رهگیری موشکهای بالستیک) و سامانه ضد موشکی حیتس همه این نامها نشان میدهد که آنها نتوانستند از ابزارهای رزمی و نظامی که جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به رژیم از آنها استفاده کرد، جلوگیری کنند.
نقش این حمله در تضعیف بازدارندگی اسرائیل و در مقابل تقویت بازدارندگی ایران به چه صورت است؟
مهمترین پیام تهدید بعدی ایران این است که هر گونه حماقت صهیونیستها علیه ایران و سرزمینشان دشمن را با یک عملیات مشابه، گستردهتر، سختتر و فراگیرتر مواجه خواهد کرد.
پرتاب موشکها و پهپادهای ایرانی به طور عامدانه از خاک این کشور نشان داد که سپاه پاسداران بدون کمک هیچ یک از متحدانش از کشورهای محور مقاومت میتواند ابتکار عمل را در دست بگیرد. این در حالی است که رسانههای متخاصم غربی پیش از این تبلیغ میکردند که ایران نمیتواند بدون گروههای مقاومت فلسطین، لبنان و عراق و حتی انصارالله علیه اسرائیل واکنش نشان دهد.
آنچه میبینیم تسریع تلاش کشورهای غربی و فشارهای شدید جو بایدن بر نتانیاهو در جلوگیری از حمله و خطای آنها است تا کاری نکند که منطقه را به یک جنگ همه جانبه بکشاند.
این در درجه اول به دلیل استحکام محورها و یکپارچگی میدانها و استواری مقاومت غزه و اشغال کرانه باختری در مقابل اشغالگران و همچنین جبهههای مشتعل از لبنان گرفته تا … سوریه، عراق و یمن است.
آمریکاییها با شرایط انتخاباتی داخلی مواجه هستند، اما در عین حال میخواهند رژیم اسرائیل را از حماقت نتانیاهو نجات دهند، حماقتی که این رژیم در حال فروپاشی را به پایان قریبالوقوع خود سوق میدهد.
سامانههای پدافند هوایی رژیم صهیونیستی که با این شکنندگی ظاهر شدند از این به بعد راه را برای هدفگیری بیشتر سرزمینهای اشغالی فلسطین از سوی محور مقاومت باز خواهد کرد و با تنظیم مجدد مدیریت تشدید حمله و قوانین جدید درگیری در آینده دشمن صهیونیستی را به غل و زنجیر می کشند..
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