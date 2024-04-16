به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر با اشاره به کاهش خسارتها در ایام نوروز در جادههای کشور گفت: هلال احمر با استفاده از تمام توان و ظرفیتها در جادههای کشور حاضر شد که نتیجه آن کاهش آسیبها در سوانح جادهای بود.
وی افزود: هلال احمر تمامی نقاط پرمخاطره و دورافتاده را شناسایی کرده و تلاش کرد تا با استفاده از تمامی نیروها و لجستیک، یک پوشش سراسری در سطح کشور ایجاد کند.
در این جلسه که سمیه رفیعی، نماینده مجلس شورای اسلامیبه عنوان یکی از اعضای شورای عالی نیز در آن حاضر بود، اعضا تاکید کردند: مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی دقیق مدیریت هلال احمر سبب شد تا در سال ۱۴۰۲ هلال احمر پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و به اهداف تعیین شده برسد.
رفیعی تاکید کرد: هلال احمر دست آوردهای خوبی در ماههای اخیر داشته است که این دست آوردها کم نظیر است.
وی افزود: تعیین محدوده وظایف و برنامه ریزی برای سال جدید نیز به خوبی در هلال احمر انجام شده که امیدبخش تحقق اهداف تعیین شده است. معمولاً مشاهده میشود که برنامه ریزیها به نتیجه نمیرسد اما هلال احمر توانسته از شعار دادن عبور کند و در عمل موفق باشد.
رفیعی ادامه داد: در هلال احمر از پایینترین کارشناس تا مدیران عالی بسیار مهم هستند و باید پیوسته عمل کنند. این پیوستگی در پیشبرد اهداف مهم است و همین یکپارچگی منجر به موفقیت هلال احمر در ایام نوروز امسال و کاهش تلفات ناشی از حوادث جادهای شد.
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