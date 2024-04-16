«تردز» در ترکیه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام برای پیروی از دستور موقت رگولاتور رقابت این کشور انجام می‌شود.

البته پلتفرم‌های دیگر متا از جمله فیس بوک و اینستاگرام و همین طور واتس اپ در ترکیه فعال باقی می‌مانند. ماه گذشته رگولاتور رقابت ترکیه اقدامی موقت علیه متا وضع کرد تا هنگام تحقیق درباره سواستفاده احتمالی شرکت از موقعیت برتر خود در بازار، مانع اشتراک گذاری داده‌ها بین اینستاگرام و تردز شود.

در دسامبر ۲۰۲۳ میلادی این رگولاتور تحقیقی درباره نقض احتمالی قانون رقابت توسط شرکت متا به وسیله مرتبط کردن اینستاگرام و تردز آغاز کرد. مقامات اعلام کردند اقدام موقت تا زمان تصمیم گیری نهایی رگولاتور رقابت پابرجا می‌ماند زیرا داده‌های به دست آمده و ادغام شده از طریق این دو اپلیکیشن ممکن است قانون رقابت را نقض و خسارت غیرقابل جبرانی در بازار ایجاد کنند.

این رگولاتور به طور جداگانه جریمه ای روزانه به مبلغ ۴.۸ میلیون لیره (روزانه ۱۴۸ هزار دلار) برای متا وضع کرد که بخشی از تحقیقات جداگانه درباره نوتیفیکیشن هایی است که این شرکت درباره اشتراک گذاری داده‌های کاربران برای آنها می‌فرستاد.