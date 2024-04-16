به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان شامگاه دوشنبه در پاسخ به تماس تلفنی شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» ضمن تبریک عید سعید فطر به وی و مردم کشورش، با اشاره به تحولات اخیر منطقه مهمترین موضوع حال حاضر منطقه و حتی جهان را تداوم نسل‌کُشی بی‌رحمانه فلسطینیان غزه و ضرورت تلاش مؤثر برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی دانست و افزود: کودک‌کُشی، نسل‌کُشی و جنایات هولناک صهیونیست‌ها در حالی با حمایت کامل آمریکا و برخی کشورهای غربی تداوم یافته است که مردم مظلوم و مقتدر غزه با مقاومت خود همچنان پیروز میدان هستند.

رییس‌جمهوردر ادامه اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را نشانه استیصال ناشی از دست نیافتن این رژیم به اهدافش از حمله به غزه توصیف و تصریح کرد: برخلاف انتظار تمام آزدیخواهان و ملت‌های آزاده و همچنین برخلاف نص صریح قوانین بین‌المللی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت همانند کوتاهی و بی عملی‌شان در توقف جنایات صهیونیست‌ها در غزه، به حداقل وظایف قانونی خود در محکومیت حمله به کنسولگری ایران در دمشق نیز عمل نکردند، لذا جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حق دفاع مشروع خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، عملیاتی را علیه همان مراکزی که علیه ما شرارت کرده بودند، طراحی و اجرا کرد.

آیت‌الله رئیسی بار دیگر با تاکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات بازدارنده در برابر تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به‌ویژه از سوی کشورهای اسلامی، حمایت‌های کورکورانه برخی کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی را زمینه تنش‌زایی در منطقه دانست و تصریح کرد: همانطور که قبلاً هم رسماً اعلام کردیم عملیات وعده صادق با هدف تنبیه متجاوز با موفقیت انجام شد. اینک قاطعانه اعلام می‌کنیم که کوچک‌ترین اقدام علیه منافع ایران قطعاً با پاسخی سهمگین، گسترده و دردناک علیه همه عاملان آن مواجه خواهد شد.

امیر قطر: رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با متشنج‌کردن اوضاع، افکار عمومی جهانی را از جنایات در غزه منحرف کند

شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» نیز در این مکالمه تلفنی ضمن تبریک متقابل عید فطر، روابط دو کشور را بر اساس اعتماد عالی متقابل میان سران دو کشور، متمایز و ممتاز توصیف و تصریح کرد: ایران و قطر در همه احوال و شرایط پشتیبان و حامی یکدیگر بوده و هستند.

امیر قطر با اشاره به تلاش کشورش برای محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق افزود: امروز شاهد بالاترین سطح همگرایی جهانی و مردمی در حمایت از آرمان فلسطین هستیم و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با متشنج‌کردن اوضاع، افکار عمومی جهانی را از جنایات خود در غزه منحرف کند.

وی درایت جمهوری اسلامی ایران در طراحی و اجرای پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی را ستود و آن را حاوی پیامی واضح و روشن برای همگان دانست.