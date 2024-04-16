۲۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی از محل تولید داروهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیکان‌پور گفت: با رفع عوامل بروکراتیک و تسهیل و سرعت بخشی به امورات تولیدکنندگان داخلی، ۴۴ خط جدید تولیدی و ۹۶ داروی جدید نظیر تراستوزومب امتانسین، سیستئامین، الترومبوپگ، اپرمیلاست، تیوتروپیوم استنشاقی، گوسلکومب، اتوپوزاید تزریقی، ایمیکیمود، ویگاباترین، ایربزارتان، تاکرولیموس تزریقی، لارونیداز، تراستوزومب دروکستکان، روپی واکائین، وینورلبین خوراکی، نیولومب، فولوسترانت، بوپی واکائین، پاپاورین تزریقی، رانیبیزومب و سیتارابین به بازار دارویی کشور عرضه شد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی برای خرید داروهای جدید تولید شده صرفه جویی شده است، افزود: به منظور احصا مشکلات صنعت، طی مدت کوتاهی از حدود دو سوم از شرکت‌های داروسازی اصلی بازدید میدانی شد و اقدامات لازم جهت رفع چالش‌ها در سطح اختیارات سازمان صورت پذیرفت.

به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ۵۶ مولکول جدید نیز طی ۱.۵ سال گذشته و پس از تأیید شورای بررسی فهرست رسمی داروهای ایران وارد فهرست شده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان به داروهایی نظیر کلادریبین، سیلودوسین، اتزولیزومب، سفتازیدیم-آوی باکتام، ودولیزومب، دورناز آلفا، انسولین رایزودگ و سولیکوا، توپوتکان، انزالوتاماید، پالیویزومب، رگورافینیب، اوزانیمود، فوسکارنت، ایبروتینیب، الاپاریب و اسیمرتینیب اشاره کرد و این در حالیست که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ داروی جدیدی وارد فهرست داروهای رسمی کشور نشده بود.

پیکان پور خاطرنشان کرد: با توسعه برون سپاری در برخی از اجراییات سازمان، تسریع قابل ملاحظه‌ای در روند اقدامات شرکت‌های دارویی صورت گرفته است که با ایجاد مسیر موازی «بررسی پرونده‌های ثبت» در خصوص پرونده‌های مشمول مسیربندی چهار و پنج، زمان انتظار ارزیابی و تأیید این پرونده‌ها به کمتر از یک چهارم مدت قبل، کاهش پیدا کرده و شرکت‌های دارویی می‌توانند بنا به درخواست خود، از مسیر موازی استفاده کنند.