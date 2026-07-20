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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

موج جدید گرد و غبار در راه استان مرکزی

موج جدید گرد و غبار در راه استان مرکزی

اراک- کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی از کاهش گرمای هوا و موج جدید گردوخاک از سه‌شنبه به این استان خبر داد.

رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق بررسی های هواشناسی طی روزهای آتی تا پایان هفته وضعیت هوای استان مرکزی در ساعات صبح عمدتا صاف و در ساعات بعدازظهر و ساعاتی از شب قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

وی افزود: همچنین سرعت وزش باد در نواحی شمال شرق استان مرکزی تا اواخر وقت امروز دوشنبه نسبتا شدید خواهد بود که می تواند سبب ایجاد گردوخاک در این مناطق شود.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: از روز سه شنبه تا پایان هفته با تقویت جریانات شرقی و افزایش سرعت وزش باد در بیابان های نواحی مرکزی کشور احتمال خیزش گردوخاک از این نواحی و انتقال آن به این استان وجود دارد.

مرادی بیان کرد: دمای هوا طی امروز نوسان محسوسی نخواهد داشت اما پس از آن تا پایان هفته جاری مقداری از گرمای هوا کاسته خواهد شد.

کد مطلب 6893097

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