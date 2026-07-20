به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حاجی‌زاده با رد ادعاها مبنی بر توقف ثبت‌سفارش‌های جدید در حوزه واردات خودرو، اظهارکرد: هر چند خودروهای واردشده در ماه‌های اخیر مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال قبل هستند اما توقفی هم در روند ثبت سفارش های جدید برای واردات نداریم.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با اشاره به آمار بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه ثبت‌سفارش‌شده در سال قبل، افزود: پارسال تقریباً ۷۵ هزار خودرو وارد شد و حدود ۸۰ هزار دستگاه همچنان در نوبت ورود هستند.

مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در ادامه درباره عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: ارز مورد نیاز به هیچ عنوان از بانک مرکزی تأمین نشده و دلیل آن اولویت‌بندی این بانک در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو است که در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر است.

حاجی‌زاده درباره نوسانات اخیر بازار اظهار کرد: اگرچه طی یک ماه گذشته قیمت ها در بازار خودرو روند کاهشی داشت، اما با تحولات منطقه‌ای مجدداً مسیر افزایشی در پیش گرفته که نشان می‌دهد خودرو تحت تأثیر متغیرهای سیاسی، امنیتی، ارزی و ... قرار دارد و پیش‌بینی روند آن در فضای فعلی بسیار دشوار است.

ساختار تعرفه‌ها نیازمند اصلاح اساسی است

مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در خصوص انتقاد از ثابت ماندن تعرفه‌ها در شرایط افزایش نرخ ارز، توضیح داد: با رشد نرخ ارز و عدم تغییر تعرفه‌های درصدی، قیمت نهایی به شدت افزایش می‌یابد؛ نمونه آن رسیدن قیمت برخی خودروها از چهار به بیش از پنج میلیارد تومان است. کاهش تعرفه‌ها با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای گمرکی و ضرورت حمایت از تولید داخل، هرگونه تغییر نیازمند مصوبه هیات وزیران است. در همین راستا وزارت صمت درخواست خود در خصوص اصلاح تعرفه ها را به کمیسیون مربوطه در هیئت دولت ارایه کرده و منتظر دریافت پاسخ در این حوزه است.

وی با بیان اینکه ساختار تعرفه‌ها نیازمند اصلاح اساسی است، افزود: تغییر مبنای تعرفه از حالت درصدی به مدل‌های پلکانی یا مبتنی بر ارزش افزوده می‌تواند راهگشا باشد، اما این اصلاحات در شرایط جنگ و تحریم‌های بانکی، نیازمند بسترهای قانونی و زمانی مناسب است و در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود.

واردات ۱۷ هزار خودرو در ۱۴۰۵

حاجی‌زاده به آمار واردات اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های سپری شده از سال جاری حدود ۱۷ هزار دستگاه خودرو وارد شده است و با تمهیدات ویژه وزارت صمت و با همکاری گمرکات کشور در خصوص تسهیل در ترخیص خودروها و البته با احتساب محموله‌های در راه، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۸۵ هزار دستگاه وارد شود.

مدیرکل دفتر خودرو با تأکید بر اینکه روند واردات با وجود مشکلات متعدد متوقف نشده است، افزود: با وجود حملات سایبری به زیرساخت ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، ارزی و غیره جریان واردات ادامه یافته که نشان‌دهنده تلاش وزارت صمت برای حفظ روند عرضه مستمر در بازار در حال انجام است.

حاجی‌زاده تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت واقف است که فضای فعلی نه آرمانی و نه حتی عادی است و تصمیم‌گیری در چنین بستری با چالش‌های متعدد همراه است. به هر حال با وجود شرایط جنگی، واردات خودرو متوقف نشده و با روندی که وزارت صمت در پیش گرفته، حتی رکورد واردات ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ شکسته خواهد شد و البته با فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای و بهبود هماهنگی بین‌دستگاهی، گام‌های مؤثرتری در جهت شفاف‌سازی و تعدیل قیمت‌ها برداشته خواهد شد.