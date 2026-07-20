عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت‌های ناشی از قطعی برق در بخش صنعت، گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۰ همت عدم‌النفع در بخش صنعت ثبت شده که بخش عمده آن ناشی از قطعی برق و توقف تولید بوده است.

وی افزود: در وزارت صمت بارها اعلام کرده‌ایم که کاهش تولید، به طور مستقیم اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمد سرانه کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تداوم این روند می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کند.

زارعی ادامه داد: تأکید ما این است که مطابق دستور رئیس‌جمهور، محدودیت برق برای واحدهای صنعتی به حداقل برسد و قطع برق صنایع به عنوان خط قرمز در مدیریت مصرف انرژی در نظر گرفته شود تا تولید با اختلال کمتری ادامه یابد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش امروز بخش تولید، ناترازی انرژی است، گفت: این موضوع آسیب جدی به واحدهای تولیدی وارد کرده و در بسیاری از شهرک‌های صنعتی تقریباً هر هفته محدودیت و قطعی برق اعمال می‌شود؛ مسئله‌ای که مانع فعالیت واحدها با ظرفیت کامل شده است.

سخنگوی وزارت صمت افزود: بر اساس وعده‌های ارائه‌شده، انتظار می‌رفت در سال ۱۴۰۵ محدودیت‌های برق صنایع کاهش یابد و انرژی بیشتری در اختیار بخش تولید قرار گیرد، اما به دلایل مختلف که متولیان مربوطه باید درباره آن پاسخگو باشند، این هدف محقق نشده و صنایع همچنان با قطعی برق مواجه هستند.

وی تأکید کرد: تداوم این شرایط، ناترازی انرژی را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید تبدیل کرده است. به همین دلیل رئیس‌جمهور نیز در ستاد بازسازی به صراحت اعلام کرد که قطع برق صنایع باید خط قرمز باشد و تولید نباید در اولویت خاموشی قرار گیرد.

زارعی اظهار امیدواری کرد: این دستور به طور کامل اجرایی شود و در مدیریت مصرف برق، نخستین راهکار، قطع برق واحدهای صنعتی نباشد.

گفتنی است، بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده است برنامه محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یابد تا ضمن حفظ پایداری شبکه برق، روند تولید در واحدهای صنعتی با اختلال کمتری ادامه پیدا کند.