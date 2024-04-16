خرید نهال گردو با تخفیف ۸۰ درصدی و قیمت ۴۰ هزار تومان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای کاشت نهال، تا ۱۵ الی ۲۰ اردیبهشت فرصت دارید البته در شهرهای بسیار سرد، این زمان تا خرداد ماه نیز ادامه دارد. پس تا فرصت باقی است، اقدام به کاشت نهال کنید.

گردو میوه‌ای است که در گذشته باید برای به ثمر رسیدن آن ۱۰ سال منتظر می‌ماندید ولی امروزه با پیشرفت علم نوین کشاورزی و اصلاح نژاد ژنتیکی نهال، این میوه ارزشمند تبدیل به یک سرمایه گذاری بسیار سود آور و پر بازده شده است.

امروزه پرورش و کاشت این نهال و ثمر دادن این درخت ارزشمند یک سرمایه گذاری بدون ریسک بوده و موفقیت مالی در این سرمایه گذاری قطعی است. سود سالانه از این باغ، می‌تواند هر باغداری را به سود واقعی برساند. کافیست با یک عزم محکم و با استفاده از راهنمایی متخصصین این صنعت پر سود، همین الان دست به کار شوید و اقدام به کاشت نهال گردو کنید.

قیمت نهال گردو

شرکت بزرگ جایا کالا در بخش‌های مختلف و همراه با تیم متخصص خود، در صنعت تولید نهال گامی بزرگ برداشته و اقدام به تولید انبوه نهال گردو در رقم‌های مختلف کرده است. وقتی تولید بالا باشد، درخواست‌های بازار را هم می‌توان به راحتی تأمین کرد. این امر باعث می‌شود با برنامه ریزی های اساسی و رعایت استانداردهای مختلف هم کارآفرینی ایجاد کرد و هم قیمت منصفانه‌ای را برای محصول تعیین کرد. خوشبختانه تلاش‌های مهندسین متخصص شرکت جایا کالا در هدف ارزان کردن نهال گردوی اصلاح شده باکیفیت بالا نتیجه داده و این نهال‌ها با قیمت‌های منصفانه در کنار کیفیت عالی به باغداران عزیز عرضه می‌شود.

گامی که برای تعیین قیمت‌های پایین در یک جامعه برداشته می‌شود؛ شامل چندین مرحله است و هدف از تمام این مراحل، تأمین نیازهای جامعه با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت ممکن است. اگر بتوانیم هزینه‌های تولید را پایین بیاوریم، محصولات تولیدی نیز با قیمتی پایین به دست مشتریان خواهد رسید و در نتیجه گردوی تولیدی این نهال‌ها با قیمتی پایین‌تر به بازار عرضه خواهد شد. درنتیجه نوعی ترویج ارزان فروشی رقم خواهد خورد. در کل هرم ترویج ارزان فروشی به این شکل خواهد بود: مرحله اول تولید نهال با کیفیت با قیمت پایین و سپس احداث باغ گردو با قیمتی مناسب و در نتیجه تولید محصول گردو با قیمتی مقرون به صرفه که توانایی خرید گردو برای مردم کشور را فراهم خواهد کرد.

چه نوع نهال گردویی برای شهر من مناسب است؟

این سوالی است که تقریباً همه مشتریان عزیز موقع تماس از ما می‌پرسند. پاسخ این سوال با ذکر چند نکته مهم خودبه‌خود داده می‌شود. باید بدانید که برای مناطق مختلف کشور عزیزمان ایران نهال‌های مخصوص خود را دارند. که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

برای خرید نهال ابتدا باید اطلاعاتی از منطقه خودتان داشته باشید و اگر هم ندارید با یک جستجوی ساده در گوگل، اطلاعات کاملی منطقه خود به‌دست آورید. اولین نکته‌ای که باید بدانید، میزان ارتفاع منطقه شما از سطح دریا است. دومین نکته فهمیدن میزان دمای هوای منطقه شما در طول سال است. سومین مورد فهمیدن میزان رطوبت منطقه شما است. چهارمین نکته نیز انتخاب بهترین نهال گردو برای منطقه شما است.

در این مقاله انواع مختلفی از گردو را به شما معرفی می‌کنم که در طول تجربه چندین ساله نهالستان فروشگاه جایا کالا، بالاترین درصد رضایت خریداران را کسب کرده‌اند.

انواع نهال گردو

۱. نهال گردو ژنوتیپ برتر در تیپ‌های مختلف:

مناسب برای مناطق سرد سیری، نیمه سردسیری و معتدل

کاشت در ارتفاعات بین ۰ تا ۳ هزار متر از سطح دریا

باردهی از سال اول (البته حتماً باید سال اول همه بار گردو را قیچی کنید تا تمام تغذیه نهال از خاک برای تنومند شدن نهال استفاده شود)

بلوغ این نهال از ۴ سالگی به بعد است

در بین همه تیپ‌ها تیپ ۹ بهترین بازخورد را دارد چرا که گردو های این نهال هم پرچرب بوده و هم درشت‌تر و با کیفیت‌تر هستند

این رقم هم نژاد ایرانی دارد هم کانادایی که با اصلاح ژنتیکی و ترکیب ژن کانادایی، این نهال پر ثمرترین درخت در بین همه درخت‌های گردو شده است

۲. نهال گردو فرنور:

این نهال یک نژاد فرانسوی است

کیفیت بسیار بالایی دارد

در مناطق نیمه سرد سیری معتدل و سرد سیری به‌خوبی جواب می‌دهد

در ارتفاعات ۰ تا ۱۸۰۰ متر از سطح دریا بهترین باردهی را ارائه می‌دهد

۳. نهال گردو چندلر:

این نهال مناسب مناطق سردسیری است

در ارتفاعات ۰ تا ۱۲۰۰ متر، بهترین نتیجه را می‌دهد.

۴. نهال گردو پکان:

این نهال نژاد آمریکایی دارد

بسیار حساس به سرما است

فقط در مناطق گرم‌سیری به‌خوبی رشد می‌کند

این نهال بیشتر از ۷ سال زمان می‌برد تا باردهی داشته باشد

۵. نهال گردو فرانکت و فرانت:

این نهال‌ها باردهی خوبی دارند

مناسب سرد سیری هستند

این نهال‌ها را عمدتاً برای گرده افشانی انتخاب می‌کنند ولی خوشبختانه با علم نوین باغداری و اصلاح نژادهایی که روی نهال انجام شده، امروزه بدون نیاز به گرده افشان اکثر نهال‌ها باردهی می‌کنند و خود گرده افشان هستند. به‌عنوان مثال گردو ژنوتیپ کانادایی تیپ ۹ می‌تواند بدون نیاز به گرده افشان، بالاترین باردهی را نسبت به بقیه گردو ها ارائه دهد.

این نهال وقتی به سن بلوغ می‌رسد تا ۱۷۰ کیلو در هر درخت می‌تواند باردهی داشته باشد

رقم‌های گردو زیاد است که در این مقاله نمی‌توان به همه آنها پرداخت اگر مایل به مطالعه مقالات بیشتر هستید، می‌توانید روی لینک نهال گردو کلیک کنید و از مقالات نهال‌های گردو در سایت بازدید کنید. مقالات نهال گردو توسط متخصصین شرکت تهیه و تنظیم شده اند تا اطلاعات لازم را در مورد نهال گردو به کاربران ارائه دهند. همواره می‌توانید با شماره‌های ثبت شده در سایت، با مهندسین شرکت در تماس باشید، و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

سخن آخر

نهالستان شرکت جایا کالا دو هدف مهم را دنبال می‌کند اولین هدف ارائه نهال با قیمت بسیار منصفانه با کیفیت عالی و هدف دوم ترویج ارزان فروشی نهال در حمایت از باغداران عزیز و منابع طبیعی کشور است. متخصصین نهال همواره آماده پاسخگویی به هموطنان عزیز هستند. در شرکت جایا کالا تا به امروز ۳۷۰ نوع نهال موجود است که می‌توانید برای مشاوره و خرید نهال، با ما در تماس باشید.

خدا را شاکریم که امسال باران رحمت، اکثر نقاط کشورمان را سیراب کرد. امسال با هدیه خدا به زمین‌ها و باغات کشاورزان و با کاشت نهال‌های اصلاح شده شرکت جایا کالا، می‌توانید باغی پر محصول و پر برکت داشته باشید.

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