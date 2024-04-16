جمهوری اسلامی «پسماند رژیم صهیونیستی» را مدیریت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز در همایش ملی دانش سنتی محیط زیست در دانشگاه شهرکرد، اظهار داشت: محیط زیست دنیا از ۱۴ می ۱۹۴۸ دچار یک مزبله متعفن به نام رژیم صهیونیستی شده است که برای اولین بار با عملیاتی از سوی ایران، یک سیلی تنبیهی خورد. این سیلی دل همه آزاده‌های جهان را شاد کرد.

وی با اشاره به اینکه لازم بود هدف نهایی موشک‌ها و دستاوردهای جوانان این سرزمین در یک میدان تست شود، عنوان کرد: با تعدی بی‌جایی که باعث شهادت فرزندان ملت ایران در کنسولگری دمشق، میدان تست موشک‌ها ایجاد شد، باید متنبه می‌شدند که شدند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به عزم جمهوری اسلامی برای پشیمان کردن رژیم صهیونیستی پس از حمله به کنسولگری ایران، عنوان کرد: وزرای خارجه و مسؤولان کشورهای مختلفی به ایران پیام دادند و به التماس افتادند که سرزمین‌های اشغالی را نزنید یا آرام بزنید.

سلاجقه با اشاره به تجلی و هماهنگی میان دیپلماسی و میدان، بیان داشت: قبل از حمله گفته شد که اگر از کشورهای دیگر حمله یا اتفاقی صورت گیرد، به عنوان زمین کشور متخاصم مورد هدف قرار می‌گیرد که این کشورها کنار کشیدند و ایران عملیات تنبیهی خود را انجام داد.

وی با اشاره به استفاده از تجهیزات مدرن دنیا در سپر دفاعی و گنبد آهنین، گفت: برخی گفتند که شما موشک می‌زنید اما این موشک‌های شما از سپر دفاعی عبور نخواهد کرد اما با اقتدار تمام عملیات انجام شد و موشک‌ها به آنجایی که باید اصابت کنند اصابت کردند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به رعایت اخلاق اسلامی و انسانی ایران در عملیاتی که انجام شد، ادامه داد: موشک‌ها به آنجایی که باید اصابت کنند اصابت کردند، ایران اخلاق را رعایت کرد و مردم را مورد هدف قرار نداد اما جمهوری اسلامی با تدبیر ویژه پسماند رژیم صهیونیستی را با عملیات وعده صادق مدیریت کرد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور همچنین با اشاره به برگزاری همایش ملی دانش سنتی محیط زیست، افزود: استان چهارمحال و بختیاری گل سر سبد دانش‌های بومی محیط زیست است که می‌تواند الگوی کشور در این مساله باشد.

وی گفت: من تاکید ویژه‌ای بر دانش بومی دارم زیرا اشاره آن در حقیقت بر بوم سازگان و نرم افزار طبیعت است که محیط زیست را به ما داده است

سلاجقه با اشاره به وجود دانش‌های غنی بومی در سطح استان چهارمحال و بختیاری، گفت: سیاه چادر عشایر دلیر که با طبیعت منطبق هستند و ییلاق و قشلاق می‌کنند، دانش بومی در حوزه هواشناسی، دانش بومی در حوزه گیاه شناسی و دانش بومی در حوزه محاسبات منابع طبیعی، از جمله دانش غنی این استان در زمینه بومی و سنتی است.

وی با اشاره به اینکه طبیعت به دلیل اینکه به دانش بومی توجه کافی نمی‌شود، دست‌خوش تغییرات نامطلوبی شده است، مطرح کرد: دانش سنتی و بومی انسان‌های گذشته در این سرزمین‌ها باعث حفظ طبیعت در کنار بهره‌وری مطلوبی می‌شد، اما صنعت و توسعه بدون استفاده از دانش بومی اتفاق افتاد که باعث توسعه ناپایدار شد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به اینکه دانش نوین و دانش سنتی، مکمل یکدیگر هستند، ادامه داد: این شکاف ایجادشده امروزی باید به وسیله دانش سنتی و بومی درست شود تا توسعه پایدار اتفاق افتد. استان چهارمحال و بختیاری یکی از جاهایی است که می‌تواند این اتفاق در آن بیفتد.

سلاجقه با اشاره به ضرورت احیای دانش سومی و سنتی، خاطرنشان و با اشاره به دبیرخانه دائمی همایش دانش سنتی در محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری، خاطرنشان کرد: فلسفه اینکه استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد به دلیل دانش غنی بومی و سنتی این استان است.

وی با اشاره به شعار سال آن را حکم قطعی برای مدیران و مسؤولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود: از نظر ما محیط زیست زیربنای اصلی اقتصاد و تولید است.

سلاجقه با اشاره به ایجاد بیش از ۲ هزار خانه محیط زیست در کشور آن را ظرفیتی مهم قاعده هرم برای توسعه فعالیت‌های کیفی در استان‌های و شهرهای مختلف کشور برشمرد و گفت: ما به توسعه پایدار اعتقاد جدی داریم اما اصول اساسی محیط زیست باید در تمامی ابعاد توسعه رعایت شود.