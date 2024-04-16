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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۵۸

شمار شهدای غزه به ۳۳ هزار و ۸۴۳ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۳۳ هزار و ۸۴۳ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه جدیدترین آمار از شهدای ناشی از تداوم حملات ارتش جنایتکار صهیونیستی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تازه‌ترین آمار شهدا و مجروحان جنگ در غزه را اعلام کرد. این وزارتخانه تاکید کرد در ۲۴ ساعت گذشته ۴۶ فلسطینی دیگر در نوار غزه به شهادت رسیده و ۱۱۰ نفر هم زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه بیان کرد که شمار کلی شهدای جنگ در غزه از هفتم اکتبر تا این لحظه به ۳۳ هزار و ۸۴۳ نفر و شمار مجروحان نیز به ۷۶ هزار و ۵۷۵ نفر رسیده است.

قریب به ۸۰۰۰ نفر نیز همچنان مفقود و زیر آوار هستند و تلاش برای بیرون کشیدن آن‌ها همچنان ادامه دارد. همچنین ۷۳ درصد از شهدا و مجروحان جنگ در غزه زن و کودک هستند.

کد مطلب 6079990

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