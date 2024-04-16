شمار شهدای غزه به ۳۳ هزار و ۸۴۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تازه‌ترین آمار شهدا و مجروحان جنگ در غزه را اعلام کرد. این وزارتخانه تاکید کرد در ۲۴ ساعت گذشته ۴۶ فلسطینی دیگر در نوار غزه به شهادت رسیده و ۱۱۰ نفر هم زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه بیان کرد که شمار کلی شهدای جنگ در غزه از هفتم اکتبر تا این لحظه به ۳۳ هزار و ۸۴۳ نفر و شمار مجروحان نیز به ۷۶ هزار و ۵۷۵ نفر رسیده است.

قریب به ۸۰۰۰ نفر نیز همچنان مفقود و زیر آوار هستند و تلاش برای بیرون کشیدن آن‌ها همچنان ادامه دارد. همچنین ۷۳ درصد از شهدا و مجروحان جنگ در غزه زن و کودک هستند.