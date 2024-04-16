درویش: با اوسمار مذاکره کردیم/ هنوز لیستی برای فصل آینده نگرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر و با هدایت «اوسمار لوس ویهرا» توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و از ۸ دیداری که انجام داده ۶ بازی را با پیروزی پشت سر گذاشته و یک شکست و یک تساوی در کارنامه این مربی با سرخها تا پایان هفته بیست و سوم دیده میشود.
با توجه به عملکرد خوب اوسمار، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مذاکرات ابتدایی را با مدیربرنامههای اوسمار برای تمدید قرارداد داشته است. در همین حال درویش اظهار داشت: برای ادامه همکاری با اوسمار صحبتهایی را داشتهایم و از او برنامه خواستهایم. هنوز بحث تمدید قراردادها را آغاز نکردهایم و اوسمار در این باره لیستی به ما نداده است.
نظر شما