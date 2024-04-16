پیام تبریک وزیر ورزش بابت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی در پیامی کسب مقام نخست ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
رویداد رقابتی کشتی فرنگی قهرمانی آسیا به عرصهی دیگری برای بروز توانمندی ورزش ایران تبدیل شد تا با فتح جام قهرمانی، موفقیتهای کشتی کشورمان استمرار یابد و همچنان این رشتهی پرافتخار، ارمغانآور نشاط ملی باشد.
اقتدار کشتی ایران در قارهکهن در رشتهی فرنگی نیز با ۴ مدال طلا، ٣ نقره و ٢ برنز، بروز و ظهور یافت و طلیعهی سال جدید را با یک قهرمانی باارزش دیگر مزین ساخت تا این موفقیت، روزهای پرافتخارتری را برای این ورزش مدالآور، نوید دهد.
تلاش همهی عزیزانی را که برای موفقیت کشتی در سراسر کشور، نقشآفرینی میکنند، ارج مینهم و عنوان قهرمانی آسیا را به ملیپوشان، کادرفنی و سرپرستی و مسئولان فدراسیون همچنین مردم کشتی دوست کشورمان تبریک میگویم و از خداوند متعال پایداری در سلامتی و موفقیت این عزیزان افتخارآفرین را طلب میکنم.
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