به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» در مراسم رژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ارتش ما ارتش مجهز به فناوریهای روز است و در کنار آن ارتشی مجهز به ایمان است.
وی خودکفایی را یکی از ویژگیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: به برکت انقلاب اسلامی خودکفایی در نیروهای مسلح ما تحقق پیدا کرده و امروز جنگنده، ناو و انواع موشک و پهپاد در نیروهای مسلح تولید میشود و این توان و اقتدار، اقتداری بومی است که بر اساس داشتههای بومی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه بنیه دفاعی و ارتش مجهز و به روز است، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقتدر پشتوانه اقتدار ایران هستند و کشورهای منطقه میتوانند به نیرویهای مسلح ما اتکا کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: انسجام نیروهای مسلح ما مثال زدنی است که با مردم هستند و از مردم و در همه سختیها در کنار مردم قرار دارند و در بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و… نیروهای مسلح در کنار مردم و غم خوار مردم هستند. نیروهای مسلح در همه سختیها در کنار مردم قرار دارند.
رئیسی با اشاره اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: عملیات وعده صادق هیمنه رژیم صهیونیستی را فروریخت، این عزتی که ارتش و سپاه آفریدند و در یک اقدام دقیق و سنجیده کاری کردند که به فرموده رهبر معظم انقلاب رژیم صهیونیستی تنبیه شد. این عملیات تحقق وعدهای دقیق و وعدهای صادق بود که همه به آن اعتراف دارند.
وی ادامه داد: این عملیات نشان داد که نیروهای مسلح ما آماده و منتظر فرمان فرماندهی معظم کل قوا هستند این اقدام، اقدامی محدود بود اما اگر این اقدام فراگیر بود حامیان رژیم صهیونیستی میدیدند که چیزی از این رژیم باقی نمیماند اما ما اعلام کرده بودیم که این اقدام تنبیه و محدود بود، اما اگر اقدامی علیه منافع ما داشته باشند پاسخ ما قاطعتر و محکمتر خواهد بود.
رئیس جمهور گفت: امروز دیگر سخن از گزینه نظامی علیه ملت ایران نیست و این مهم به دلیل بازدارندگی و اقتدار نیروهای مسلح ما است.
وی عملیات وعده صادق را موجب فروریختن هیمنه صهیونیسم جهانی دانست و گفت: ملت ما در روز قدس و در دفاع از مظلومان همواره آماده بوده و در مقابل زیاده خواهی ها ایستاده است و نماد حمایت از مردم مظلوم فلسطین هستند. این افتخاری است برای همه ملت ما.
وی ادامه داد: از همه روزها حمایت از مقاومت و تنفر از آمریکا و رژیم صهیونیستی را بیشتر میبینیم و این یعنی پیروزی و افتخار ملت ما. نیروهای مسلح ما افتخار کنند که پرچم حمایت از فلسطین و مقاومت، امروز پرچم همه ملتها و ادیان شده است و این یعنی پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب.
رئیسی افزود: به کشورهای منطقه عرض میکنم که نیروهای نظامی ما امنیت ساز، صلح آفرین و موجب اقتدار برای منطقه و کاملاً قابل اتکا هستند و این کشورها به جای ارتباط با رژیم صهیونیستی، باید به داشتههای خود و نیروهای مسلمان و ارتش و سپاه ما اتکا کنند. نیازی به نیروهای بیگانه در منطقه نیست.
رئیس جمهور در پایان گفت: ما در وزارت دفاع، پشتیبانی از نیروهای مسلح را وظیفه خود میدانیم. مساله آنها مساله ماست. برنامه ریزی شده که کمترین مشکل به لحاظ تدارکاتی و پشتیبانی داشته باشیم. جلوههای زیبای همکاری دولت و نیروهای مسلح را مشاهده میکنیم و رهبری هم بر آن تاکید دارند و در گره گشایی از زندگی مردم تأثیرگذار است.
نظر شما