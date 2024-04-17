به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین) در استان‌های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد، جنوب خراسان رضوی، برخی مناطق فارس، نیمه جنوبی و شرق اصفهان و ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در برخی مناطق تگرگ پیش‌بینی شده است.

بیشترین بارش‌های امروز برای استان‌های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و یزد است.

فردا پنجشنبه (۳۰ فروردین) در برخی مناطق شرق، جنوب شرق و جنوب، جمعه در مناطقی از شمال غرب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس شمالی و مرکزی و البرز مرکزی، شنبه و یکشنبه آینده در برخی مناطق شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر، بخش‌هایی از مرکز، جنوب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی، زاگرس شمالی و مرکزی بارش روی می‌دهد.

امروز شرق خلیج‌فارس، تنگه هرمز، دریای عمان مواج و طوفانی و جمعه شرق دریای عمان مواج است.