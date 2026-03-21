۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

هواشناسی ایران؛ بارش‌های شدید ۳ روزه در برخی استان‌ها

سازمان هواشناسی از بارش برف و باران در کشور و بارش‌های سنگین طی فردا تا سه‌شنبه در برخی مناطق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه‌های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد امروز شنبه اول فروردین ۱۴۰۵ در برخی مناطق جنوب، جنوب، جنوب شرق، شرق، شمال غرب شمال غرب، غرب و ارتفاعات البرز و فردا یکشنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و شمال شرق کشور رگبار، صاعقه و وزش باد شدید روی می‌دهد.

روز دوشنبه در نیمه غربی ایران و برخی مناطق جنوب جنوب شرق، سه شنبه در بیشتر مناطق کشور به جز شمال شرق و شرق سواحل دریای خزر و چهارشنبه در بیشتر مناطق به جز بخش هایی از مرکز و جنوب کشور بارندگی روی می دهد.

شدت بارش‌های یکشنبه در نوار غربی، فردا و سه‌شنبه در زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب شرق و چهارشنبه در زاگرس مرکزی و البرز مرکزی است.

امروز در برخی مناطق نیمه شرقی، مرکز، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، غرب، یکشنبه در غرب و جنوب غرب، دوشنبه در نیمه شرقی در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک روی می‌دهد.

طی سه روز آینده بخش های از خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهد بود.

سمیه رسولی

